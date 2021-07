Condividi su

Sondaggi Tp: obbligo green pass per insegnanti e studenti, maggioranza italiani favorevole

La maggioranza degli italiani è a favore del green pass obbligatorio per insegnanti e studenti a settembre. Per il 51,6% l’obbligo è l’unico modo per riprendere la scuola in sicurezza. Il 13,7% è d’accordo ma solo se la misura interessa gli insegnanti. Contrario il 4,6% mentre un ulteriore 28% dice no al Green Pass tout court. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 27 e il 29 luglio.

Obbligo di green pass a parte, sono in pochi a credere a una riapertura in presenza della scuola a settembre (15,1%). Per il 33,7% molto dipenderà dalla situazione epidemiologica mentre per il 28,8% dirimente sarà il livello di vaccinazione di insegnanti e studenti. Il 18,7% crede invece che alla fine per vari motivi si ricorrerà in gran parte alla Dad.

Fonte: Termometro Politico

Gran parte degli italiani nutre anche dubbi sul fatto che i ristoratori controlleranno effettivamente il possesso del green pass ai clienti. Per il 41,1% lo faranno solo alcuni, magari con i clienti abituali mentre per il 30,7% non lo farà quasi nessuno. Solo il 24,6% è convinto che la disposizione verrà rispettata.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: il vaccino agli under 12

Il 44,8% degli italiani afferma di essere a favore della vaccinazione degli under 12 con cure approvate dall’Ema. Contrario il 35,7% mentre un ulteriore 13% si posiziona per il no ai vaccini per tutti.

Fonte: Termometro Politico

Complice le polemiche sulla giustizia e probabilmente l’obbligo di green pass per accedere a ristoranti, locali, cinema e teatri, il gradimento del premier Draghi scende sotto il 50% al 49,6%.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: intenzioni di voto

Le intenzioni di voto rilevate da Termometro Politico danno per fatto il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega. Il partito di Meloni guadagna il primo posto grazie al 20,8% dei consensi contro il 20,4% della Lega. Stabili le posizioni di PD e M5S rispettivamente al 19,8% e al 15,9%. In rialzo le quotazioni di Forza Italia al 6,2%. La Sinistra (3,1%) torna davanti ad Azione (3%) mentre Italia Viva resta inchiodata al 2,9%. +Europa e Verdi sono appaiati all’1,5%. Chiude il Partito Comunista con l’1,5%.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica



Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.200 interviste raccolte tra il 27 e il 29 luglio 2021.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it