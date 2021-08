Condividi su

Sondaggi elettorali Demopolis: Comunali Roma, Michetti in vantaggio, molti ancora indecisi

Sondaggi elettorali Demopolis, Comunali Roma: secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto il candidato del centrodestra Enrico Michetti in netto vantaggio nella corsa al Campidoglio. A due mesi dal voto, però, la partita è tutt’altro che chiusa: non trascurabile, infatti, la fetta di elettori ancora indecisi.

Sondaggi elettorali Demopolis, Comunali Roma: l’ultimo sondaggio dell’istituto realizzato per Roma Today vede in netto vantaggio Enrico Michetti nella corsa al Campidoglio. Il candidato del centrodestra è dato tra il 29% e il 35%. Staccati gli altri inseguitori, tra l’altro, tutti molto vicini tra loro: secondo Demopolis Roberto Gualtieri (centrosinistra) si attesterebbe al momento al 21-27%, Virginia Raggi (M5S) al 18-24%, Carlo Calenda (Lista Civica) al 17-23%. In pratica, il ballottaggio più probabile attualmente è quello che vedrebbe protagonisti Michetti e Gualtieri, centrodestra contro centrosinistra: d’altra parte, da Demopolis si sottolinea come ad oggi, quando mancano poco più di 2 mesi dall’apertura delle urne (si dovrebbe votare a inizio ottobre), il 38% degli elettori romani non avrebbe ancora scelto quale candidato votare.

Così riepiloga i risultati dell’indagine il direttore di Demopolis Pietro Vento: “La sfida elettorale appare oggi molto aperta: è un consenso ancora molto fluido ed incerto quello che emerge dal sondaggio sul voto nella Capitale. Gli umori e la motivazione al voto dei romani, così come la campagna elettorale per la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti incideranno in modo determinante sull’esito del voto di ottobre”. Su questa linea l’istituto ha indagato anche la scala delle priorità dei romani: in cima alla lista per il nuovo primo cittadino capitolino dovrebbero esserci iniziative volte al miglioramento della situazione relativa a Trasporti pubblici (70%), Traffico e mobilità urbana (68%), Manutenzione delle strade (65%).

Nota metodologica

Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto Demopolis dal 23 al 26 luglio, per il gruppo editoriale Citynews, con metodologia cawi su un campione stratificato di 6.812 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Roma, lettori di RomaToday. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza.

