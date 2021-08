Condividi su

Ultimi sondaggi Demopolis: 7 italiani su 10 favorevoli ad applicazione Green pass

Ultimi sondaggi Demopolis: secondo una recente indagine dell’istituto per Radio1Rai più di 7 italiani su 10 sarebbero a favore dell’estensione dell’impiego del Green pass per come prevista dal Governo Draghi a partire dal 6 agosto. Alte percentuali di approvazione anche per estensione dell’obbligo per i viaggi a lunga percorrenza.

Ultimi sondaggi Demopolis: secondo una recente indagine condotta dall’istituto per Radio1Rai più di 7 italiani su 10 sarebbero d’accordo con l’estensione all’impiego del Green pass per come messa in campo dal Governo Draghi a partire dal 6 agosto. Nello specifico, il 72% degli intervistati da Demopolis si dice favorevole alla certificazione per accedere a grandi eventi e luoghi al chiuso mentre il 23% afferma un parere contrario. Sulla stessa linea, Demopolis registra anche un altro dato: 3 italiani su 4 sono a favore dell’estensione dell’obbligo anche a aerei, navi, treni e bus che percorrono percorrenze medio lunghe.

Guardando al posizionamento politico degli intervistati, sia nel primo che nel secondo caso la quota maggiore di favorevoli è individuabile nell’elettorato Pd. Seguono gli elettori di Forza Italia e, poco distanti, quelli pentastellati. Più basse le percentuali nell’elettorato leghista e FDi. Da sottolineare anche come, sempre stando all’ultima indagine Demopolis sul tema, sarebbero 8 su 10 gli italiani a favore della vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico.

Nota metodologica

Ultimi sondaggi Demopolis – l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 24 al 26 luglio 2021, per Radio1 Rai su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.