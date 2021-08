Sondaggi politici Swg: chiarezza sui vaccini solo per un quarto italiani

Condividi su

Sondaggi politici: in una sua recente indagine l’istituto Swg approfondisce l’opinione degli italiani relativamente alla campagna informativa del Governo sul programma di vaccinazione. Capitolo No Vax: quali mezzi di informazione sono utilizzati di più da chi è contrario all’immunizzazione.

Sondaggi politici: in una recente indagine l’istituto Swg approfondisce l’opinione degli italiani rispetto alla campagna informativa del Governo Draghi sul programma vaccinale. Il 26% del paese ritiene che abbia chiarito bene i benefici e i rischi dei vaccini (tra questa fetta il 33% è vaccinata), diametralmente, il 24% pensa che sia stata confusa e che non abbia fornito informazioni chiare (qui si riscontrava un 30% di prossimi al vaccino e un altro 39% di indecisi sulla somministrazione). A quest’ultima percentuale bisogna sommare quella relativa a chi pensa che la campagna informativa sui vaccini sia stata troppo di parte evidenziando solo i lati positivi del vaccino (il 17%, qui gli indecisi sono il 41% e i no vax il 44%), la percentuale di coloro che pensano non abbia messo sufficientemente in risalto i vantaggi del vaccino (14%) e, infine, un 6% rappresentato da coloro che affermano di non aver visto “nulla” della campagna informativa del Governo (28% di No Vax tra chi si riconosce in questa affermazione). In pratica, si riassume da Swg, solo un quarto dell’opinione pubblica italiana considera chiara la campagna governativa sulla vaccinazione anti-Covid.

Sondaggi politici: Swg passa poi al rapporto tra media e informazione in relazione alla campagna vaccinale. Il 42% degli intervistati dice di reperire notizie attraverso i più “tradizionali”, Tv, Giornali e radio. Il confronto con il proprio medico il canale informativo principale per il 31%, la campagna informativa del Governo per il 30%. Non trascurabile la percentuale di chi si informa prevalentemente Online e sui social (il 26%, tra questi il 49% è No Vax) e attraverso il confronto con amici, parenti e conoscenti (il 24%, i No Vax sono il 32%).

Data di esecuzione 21-23 luglio 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI CAWI CAMI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.