Sondaggi politici Analisi Politica: altre chiusure? Quasi sicuro per gli italiani

Sondaggi politici: l’ultimo sondaggio di Analisi Politica realizzato per il quotidiano Libero approfondisce l’opinione degli italiani sull’estensione dell’impiego del Green Pass e, in generale, sulle prospettive dell’epidemia.

Sondaggi politici: l’ultimo sondaggio di Analisi Politica realizzato per il quotidiano Libero approfondisce l’opinione degli italiani sull’estensione all’impiego del Green Pass e, in generale, sulle prospettive dell’epidemia. “Per alcuni Green pass significa “Libertà”, per altri significa “Costrizione”. Lei si sente più vicino a chi dice che…”: si sente più vicino ai primi il 61% degli intervistati da Analisi Politica, invece, il 35% dichiara di sentirsi più vicino ai secondi.

Il Green pass obbligatorio è ritenuto “giusto”, in linea di massima, per tutto il personale sanitario e per tutto il personale scolastico. Meno netta la percentuale di chi pensa sia altrettanto giusto per recarsi in molti luoghi al chiuso tra cui ristoranti, cinema, chiese o a grandi eventi all’aperto.

La maggiore percentuale di chi pensa che l’obbligo di munirsi del pass sia sbagliato si riscontra a proposito dei minorenni e, in particolare, come requisito per accedere alle lezioni in presenza. Simile il tasso di disapprovazione per il certificato obbligatorio per chi ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Sondaggi Politici: la rilevazione di Analisi Politica per Libero passa poi alle priorità del Governo per contrastare l’epidemia. In cima alla lista degli intervistati la messa in sicurezza di scuole e mezzi pubblici in chiave riapertura, solo dopo arriva spingere la campagna vaccinale attraverso il Green Pass obbligatorio. Detto ciò, a proposito di possibili chiusure autunnali, il 47% ritiene siano quasi sicure tra settembre ottobre con il 45% che ritiene al contrario che non ce ne saranno ma solo con un’alta percentuale di vaccinati.

Nota metodologica

Sondaggi Politici – Sondaggio realizzato da Analisi Politica per Libero Quotidiano tra il 20 e il 21 luglio 2021 (pubblicato il 5 agosto 2021) su un campione di 1000 casi (contatti 3919, rifiuti/sostituzioni 1555) con interviste telefoniche su questionario informatizzato