Sondaggi elettorali Swg: Regionali Calabria, centrodestra nettamente avanti

Sondaggi elettorali: una recente rilevazione di Swg approfondisce le intenzioni di voto in vista delle prossime regionali calabresi. Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, sembra già nettamente avanti: raccoglierebbe il 46% dei consensi secondo l’analisi dell’istituto. Lo segue a distanza Amalia Bruni: la candidata del centrosinistra potrebbe non superare la soglia del 30%. Infine, è dato al 23% l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris (che corre per il suo partito personale DemA e altre liste “civiche”).

Per quanto riguarda i partiti, in cima alla classifica secondo Swg c’è Fratelli d’Italia al 14,5%. Da notare la consistente crescita nei consensi in regione del partito di Giorgia Meloni: alle ultime regionali si era fermato poco sotto l’11%. Seguono Forza Italia al 12,5% e la Lega al 10%. Considerando anche i centristi il centrodestra potrebbe raggiungere il 50% secondo l’istituto. Dall’altra parte, flessione non trascurabile per il Partito Democratico: i Dem sono dati attualmente al 12% (alle ultime regionali erano arrivati al 15,2%). Il Movimento 5 Stelle da parte sua potrebbe migliorare il risultato della precedente tornata passando dal 6,3% al 10%.

Nota metodologica

Sondaggi elettorali – Sondaggio realizzato da Swg tra il 26 e il 27 luglio 2021 per il Corriere della Calabria e pubblicato il 10 agosto 2021. Consistenza numerica del campione: 1000 intervistati, 4782 non rispondenti. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI-CATI-CAMI

