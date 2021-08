Condividi su

Sondaggi elettorali Lab2101: Lega prima, Fratelli d’Italia a un passo dal Pd

Sondaggi elettorali: Lab2101 aggiorna le proprie intenzioni di voto. A metà agosto 2021 al primo posto tra i partiti figura ancora la Lega, dietro il Carroccio c’è il Pd ma i Dem sono sempre più incalzati da Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nei consensi mentre il gruppo di testa risulta in perdita.

Sondaggi elettorali TP, secondo gli italiani nel governo alla fine comanda solo Draghi

Sondaggi elettorali Lab2101: Lega prima, Fratelli d’Italia a un passo dal Pd

Sondaggi elettorali: Lab2101 aggiorna le proprie intenzioni di voto. L’ultima rilevazione dell’istituto, pubblicata il 15 agosto su Affariitaliani.it, vede ancora al primo posto tra le forze politiche nazionali la Lega. Il Carroccio raccoglierebbe il 21,9% al 15 agosto secondo Lab2101 in lieve flessione (-0,2%) rispetto all’ultima rilevazione effettuata a luglio. Al secondo posto c’è il Pd: i Dem si attesterebbero al 19,3%. Anche qui da segnalare un calo, un po’ più ampio (dello 0,4%) di quello subito dal dato relativo alla Lega.

Diversamente da molti altri istituti, dunque, che vedono Fratelli d’Italia, in modo più o meno netto, al primo posto tra i partiti, per Lab2101 le prime due forze a livello nazionale sono ancora Pd e Lega. Per Lab2101, d’altra parte, il partito di Giorgia Meloni occupa stabilmente il terzo posto e, in virtù di una crescita di mezzo punto da luglio, sembra ormai a un soffio dalla seconda posizione da cui, appunto, scalzerebbe i Dem. Dietro, al quarto posto, il Movimento 5 Stelle che, tuttavia, Lab2101 ritiene in crescita, anche se lieve (al 16,2%, +0,2% da luglio).

Lab2101

Nota metodologica

Sondaggi elettorali – Rilevazione condotta da Lab2101 tra il 9 e il 14 agosto per AffariItaliani.it e pubblicata il 15 agosto 2020. Consistenza del Campione: 1000 interviste valide. Metodo di rilevazione informazioni: CATI-CAWI (interviste telefoniche e intervista su format web).