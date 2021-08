Condividi su

Cosa sono i casinò non AAMS e perché hanno così tanto successo

Negli ultimi anni, anche grazie allo sviluppo del digitale, sono nate tantissime piattaforme online per il gioco d’azzardo che permettono di scommettere e vincere premi in denaro senza spostarsi da casa. I bookmaker presenti online possono avere la licenza AAMS oppure averne un’altra straniera o ancora non averla affatto. Cosa differenzia queste piattaforme? Giocare è sicuro? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cos’è la licenza AAMS

In Italia, il gioco d’azzardo è regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che rilascia una licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) nel caso in cui la casa da gioco rispetta alcune regole sul gioco responsabile, la privacy e l’identificazione delle transazioni di denaro. A causa di quest’ultima regola e soprattutto del costo che i casinò dovrebbero sostenere per ottenere la licenza, molti bookmaker online non la ottengono e quindi non possono proporre i propri servizi sul territorio italiano. Tuttavia, essendo questi casinò online, è possibile accedervi anche dall’Italia. Per quanto riguarda la legalità dell’accesso, i giocatori italiani non hanno di che preoccuparsi. Gli utenti possono infatti accedere a qualsiasi casinò presente online e sono invece i casinò stranieri senza licenza che al contrario non possono proporsi sul territorio italiano.

Perché i giocatori italiani dovrebbero preferire i casinò non AAMS?

Il dubbio di molti riguardo ai casinò senza licenza AAMS è che non siano sicuri e che si tratti di una truffa. Tuttavia, non è così; molti, infatti, hanno ottenuto una licenza da autorità estere per operare su territorio internazionale, solitamente da governi situati a Curaçao, Malta o altre autorità straniere. Se dunque il casinò possiede una licenza, vuol dire che è stato etichettato come sicuro e quindi non c’è da preoccuparsi di frodi o simili. Il problema si pone invece per i siti non AAMS che non hanno alcuna licenza, nemmeno rilasciata da enti stranieri. In quel caso, meglio evitare di rischiare.

Il motivo per cui spesso i casinò con licenza straniera non riescono a ottenerla anche dall’Italia può essere legato al fattore della verifica dell’identità. Il governo italiano, infatti, prevede che le transazioni riguardanti il gioco d’azzardo siano sempre rintracciabili, mentre molti casinò stranieri non AAMS seguono la politica del lasciare maggiore privacy al giocatore e quindi non richiedono documenti di identità, velocizzando così anche il processo di registrazione e di inizio del gioco. Queste motivazioni possono essere considerate negative dall’ADM, ma al contrario un vantaggio per il giocatore che preferisce avere maggiore privacy e velocizzare i tempi.

I casinò non AAMS, inoltre, accettano spesso le criptovalute come bitcoin, ethereum, ripple e litecoin, le cui transazioni sono sempre anonime. La possibilità di utilizzare le criptovalute è certamente motivo di interesse per i giocatori, ma, al contrario, si tratta di una ragione in più per l’ADM per non rilasciare la licenza AAMS, che, come abbiamo visto, prevede che le transazioni siano identificabili.

Infine, molti casinò non AAMS offrono bonus e promozioni molto ghiotte per i giocatori, che quindi sono invogliati a provare la nuova piattaforma. Anche in questo caso, non si tratta di truffe, ma semplicemente di iniziative di marketing volte ad attirare una fetta maggiore di pubblico. Con l’aumento smisurato delle case di gioco online, inizia a crescere anche l’esigenza di una lista che identifichi i migliori casinò. Questa esigenza è ancora maggiore quando si tratta di casinò non AAMS, così da permettere ai giocatori di scommettere il proprio denaro in tutta tranquillità solo su siti precedentemente provati dagli esperti nel settore.

