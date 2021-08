Condividi su

Sondaggi elettorali Lab2101: cresce Fdi, in calo Lega e Pd

Fratelli d’Italia è ormai a un passo dal Partito Democratico secondo gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Lab2101 per Affaritaliani.it. Al 15 di agosto il partito guidato da Giorgia Meloni è dato al 19,1% in crescita di quasi mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Il Partito Democratico, in calo dello 0,4%, è sondato al 19,3%. Sono quindi appena tre i decimi che separano le due forze politiche. Sempre prima ma in flessione dello 0,2% la Lega stimata al 21,9%. Torna a crescere il Movimento 5 Stelle che segna un +0,2% e si porta al 16,2%. In calo invece Forza Italia che passa dal 7,3% al 7,1%. Risalgono le quotazioni di Azione al 3,5% e Italia Viva che raggiunge il 3%. Sotto tale soglia troviamo Liberi e Uguali al 2,5%, +Europa e Verdi entrambi all’1,4% e per concludere La Sinistra data all’1,1%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,5%.

Sondaggi elettorali Lab2101: nota metodologica

Interviste valide: 1.000. Campione rappresentativo della popolazione italiana, adulta, stratificato per genere, età, ampiezza centri, professione, livello di istruzione. Metodologia di rilevazione: Cati-Cawi. Periodo di rilevazione: dal 9 al 14 agosto 2021.

