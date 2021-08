Condividi su

Sondaggi Lab2101: Comunali Napoli, per Manfredi vittoria rimandata al secondo turno

La vittoria al primo turno alle Comunali di Napoli del candidato di centrosinistra Gaetano Manfredi non è così scontata. A dirlo sono gli ultimi sondaggi realizzati da Lab2101 per Affaritaliani.it. Secondo l’indagine, Manfredi ha ottime probabilità di diventare sindaco della città partenopea ma per annunciare l’ufficialità della vittoria dovrà aspettare il ballottaggio. Al primo turno Manfredi partirebbe davanti a tutti con una forchetta di voti che va dal 39,7% al 43,7%. Lontanissimo il principale sfidante Catello Maresca. Lab2101 sonda il candidato di centrodestra tra il 20,3% e il 24,3% seguito a stretta distanza da Alessandra Clemente data tra il 17,% e il 21,6%.

Sondaggi Lab2101: Manfredi sicuro vincente al secondo turno

Poche chance di vittoria per il centrodestra al ballottaggio nel caso in cui lo sfidante fosse proprio Manfredi. In uno scenario siffatto, il candidato di centrosinistra trionferebbe con il 56,1% dei consensi. Maresca uscirebbe sconfitto anche in una sfida – improbabile al momento – con Clemente. La candidata scelta da De Magistris è l’unica che potrebbe dare qualche grattacapo a Manfredi. In un eventuale ballottaggio, il candidato di centrosinistra riuscirebbe a vincere ma con poco più di 3 punti di vantaggio. Secondo Roberto Baldassari, presidente di Lab2101, i voti drenati da Bassolino sembrano non permettere la vittoria al primo turno di Manfredi.

Sondaggi Lab2101: nota metodologica

Metodologia di rilevazione: cati-cami-cawi. Periodo di rilevazione: tra il 10 e il 14 agosto 2021.

