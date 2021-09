Condividi su

Sondaggi politici SWG, italiani spaccati sull’allargamento della UE

Gli stati della UE sono scesi da 28 a 27 dopo la Brexit. Si è trattato della prima defezione dopo decenni di allargamenti, in cui i 6 Paesi originari si sono moltiplicati più che quadruplicando.

L’uscita del Regno Unito tuttavia non ha significato l’interruzione di tale processo. Vi sono Paesi che hanno fatto domanda di ingresso nell’Unione Europea e che nei prossimi anni potrebbero aggiungersi ai 27.

Il punto è che non tutti gli europei sono d’accordo sul loro arrivo, e secondo i sondaggi politici di SWG neanche molti italiani. Il 51% è infatti contrario, con un 18% che lo è del tutto. I favorevoli sono in crescita rispetto al 42% del 2011, ma rimangono comunque minoranza.

Sondaggi politici SWG, la Serbia è il Paese meno benvenuto dagli italiani

Secondo gli stessi sondaggi politici il Paese che raccoglie maggior favore tra quelli candidati all’ingresso nella UE è l’Ucraina, che il 49% gradirebbe fosse ammessa. Anche in questo caso tuttavia vincono i no con il 51%, che però crescono nel caso di altri Paesi, al 53% in quello del Montenegro, al 54% per la Bosnia, al 55% per Moldavia e Nord Macedonia e addirittura al 57% se il candidato è invece la Serbia.

Gli italiani appaiono molto divisi anche se la domanda di questi sondaggi politici verte invece sul numero ideale di componenti della UE.

Rispetto al 2011 diminuiscono coloro che pensano che saremmo dovuti rimanere in 6, i fondatori, dal 13% all’8%, così come quelli che ritengono saremmo dovuti essere 15, quelli che componevano l’Unione prima dell’allargamento a Est, dal 39% al 23%.

Crescono invece dal 16% al 21% quelli cui va bene il numero attuale, 27, e ancora di più quelli che sarebbero per superarlo, con un allargamento. Sono il 28%.

Ma a salire, dal 13% al 20%, sono anche quelli che non vogliono nessuna Europa.

Questi sondaggi politici sono stati svolti con metodo CATI-CAMI-CAWI tra il 25 e il 27 agosto su 800 soggetti

