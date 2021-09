Condividi su

Sondaggi Gpf: Michetti avanti al primo turno ma al ballottaggio vince Gualtieri.

Il 24% dei romani non sa chi votare alle elezioni comunali che si terranno fra meno di un mese nella Capitale. È quanto emerge dai sondaggi realizzati da Gpf Inspiring Research per RomaToday.it. Il dato risulta importante in relazione alla partita, incertissima, che si gioca a Roma. La rilevazione vede Enrico Michetti davanti a tutti al primo turno con il 34,7% dei consensi. Il candidato di centrodestra sembra l’unico sicuro di andare al ballottaggio. In seconda posizione Roberto Gualtieri col 28,6%. L’ex ministro dell’Economia sostenuto dal centrosinistra avrebbe un vantaggio di quasi sei punti sulla sindaca uscente Virginia Raggi data al 22,7%. Terzo e apparentemente fuori dai giochi il leader di Azione Carlo Calenda sondato al 13,5%.

I sondaggi Gpf Inspiring Research hanno ipotizzato anche ipotizzato quattro scenari per il secondo turno. Gualtieri trionferebbe agevolmente in caso di sfida con Raggi. Il candidato di centrosinistra batterebbe pure Enrico Michetti ottenendo il 53,9% dei consensi contro il 46,1% dell’avversario. Il candidato di centrodestra, invece, avrebbe la meglio sia contro Raggi che contro Calenda.

Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, area geografica. interviste 2.523. Tipo di campionamento: probabilistico stratificato proporzionale per genere, classi di età e municipio di residenza Metodo di ponderazione: riporto agli universi di riferimento in base a sesso, classe di età e municipio di residenza. Metodo raccolta delle informazioni: CATI/CAMI (mix di numeri di rete fissa e di rete mobile).

