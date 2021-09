Borracce personalizzate in alluminio: come scegliere la migliore

Condividi su

Una borraccia personalizzata in alluminio è un eccellente gadget grazie a cui un’azienda ha la possibilità di farsi conoscere e di promuoversi. Si tratta di un prodotto destinato ad essere apprezzato da chi lo riceverà per la sua funzionalità e per la sua utilità. Una borraccia di questo tipo è davvero facile da maneggiare, e può essere lavata in modo decisamente pratico: tutto ciò di cui si ha bisogno a questo scopo è rappresentato da qualche goccia di detersivo per i piatti e uno scovolino in plastica. I modelli tra cui è possibile scegliere sono molteplici: ecco, per esempio, quelli dotati di cannuccia estraibile e quelli che presentano un tappo in acciaio.

Le caratteristiche più interessanti delle borracce in alluminio

Come si sarà capito, la praticità è il vero punto di forza delle borracce in alluminio, che come gadget di marketing sono davvero apprezzate anche perché si prestano a essere personalizzate in tanti modi differenti. E numerose sono anche le occasioni nelle quali un gadget simile può essere consegnato: una fiera o un meeting, per esempio. È chiaro che il periodo primaverile, quello estivo e quello autunnale sono i più indicati per la distribuzione di borracce personalizzabili : insomma, i mesi in cui si è portati a stare all’aria aperta, si ha voglia di camminare e ci si cimenta in passeggiate nella natura. In situazioni del genere, avere a disposizione una borraccia è fondamentale.

Borracce in alluminio: quando la praticità sposa l’eleganza

Chiunque sia un amante del bello può trovare nelle borracce in alluminio un gadget ideale. Il loro design, infatti, è molto signorile e capace di esercitare un fascino che si potrebbe dire quasi magnetico. Questa, in effetti, è una delle differenze più rilevanti fra una borraccia in plastica e una in alluminio: la seconda è molto più elegante, oltre a risultare piacevole anche al tatto, perché è leggera e piacevole da toccare.

I modelli più cool

Ma quali sono i modelli più interessanti da testare in questo ambito? Nel caso in cui si abbia voglia di un effetto di personalizzazione originale e diverso dal solito non c’è niente di più adatto della Bottiglia Gradient nel formato da 740 ml. È quello che si può definire a tutti gli effetti un gadget cool e alla moda, con un beccuccio anti perdita e un tappo a vite. Degno di nota è il suo disegno sfumato, in grado di comunicare un messaggio di originalità e di bellezza davvero unico. D’altro canto non bisogna mai dimenticare che quando si personalizza una borraccia lo scopo principale è quello di catturare l’attenzione. Visto che bisogna diffondere la conoscenza del marchio, vale la pena di farlo aiutandosi anche con sfumature di colore che non passino inosservate. Ma c’è anche un altro modello che vale la pena di prendere in considerazione, ed è la bottiglia termica Nassau nel formato da 750 ml, dotata al centro di un rivestimento in gomma: anche in questo caso ci si può divertire con il progetto di personalizzazione.

Stampasi e le borracce personalizzate

Stampasi è l’azienda a cui rivolgersi quando si ha la necessità di comprare delle borracce personalizzate: e tutto può essere gestito online, visto che stiamo parlando di un e-commerce innovativo e davvero all’avanguardia. Stampasi ha scelto di avviare partnership con i migliori brand del settore e mettere a disposizione un ampio assortimento di borracce in alluminio. Ma non solo: infatti sono più di 6mila gli articoli che compongono il suo catalogo virtuale, consentendo ai clienti di scegliere i gadget che preferiscono e approfittare della consegna gratuita.

La stampa in sublimazione

Alcuni dei gadget più richiesti hanno il pregio di poter essere personalizzati per mezzo della stampa in sublimazione: in base a questo procedimento, gli inchiostri possono essere trasformati in gas. In tal modo, l’immagine e i colori che sono stati scelti diventano un corpo unico con la superficie di stampa. È come se un logo aziendale divenisse una vera e propria superficie: l’effetto sarebbe a dir poco dirompente, con un impatto eccezionale. Va ricordato che la stampa in sublimazione può essere applicata solo con un rivestimento speciale.

Quali borracce scegliere

Quali borracce scegliere, allora, per la propria campagna di marketing? Quelle da mezzo litro sono grandi e sempre gettonate, soprattutto se munite di moschettone; non mancano, però, soluzioni alternative, anche con dimensioni più ricercate. Quel che conta è che si opti per l’alluminio mettendo da parte la plastica, in modo da assecondare lo spirito green improntato alla sostenibilità che caratterizza sempre di più il mondo moderno. Il pubblico che presta attenzione alle tematiche ecologiche non potrà che apprezzare questa scelta precisa in tema di materiali, e anche tale aspetto si rivelerà un volano pubblicitario decisamente prezioso. Non rimane che mettersi in cerca del modello di borraccia che si dovrà personalizzare!

