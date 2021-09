Tutte le informazioni utili sull’assicurazione casa e patrimonio

Condividi su

Una dimora può essere danneggiata da una serie di fattori: calamità naturali, scoppi e incendi, furti e così via. Un buon contratto di assicurazione tutela la tua abitazione da tutti questi elementi, e può estendersi anche alla responsabilità civile (ti aiuta, cioè, a sostenere eventuali spese di risarcimento qualora dovessi rovinare i beni dei vicini).

È fondamentale rivolgersi a professionisti competenti in ambito assicurativo, per mettere a confronto dei preventivi e trovare la polizza più adatta alle tue esigenze. La casa è un autentico simbolo di stabilità e di protezione, e va salvaguardata a sua volta in ogni circostanza.

Qualche dato sul contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione, che riguardi la casa o un altro ambito, prevede un premio e un indennizzo: con il primo termine ci riferiamo al costo della polizza per l’utente, con il secondo alla cifra che si riceve se si verifica il pericolo ipotizzato.

L’obbligo dell’assicurato, dunque, è il pagamento del premio. Altri oneri sono quello di salvataggio, ovvero l’adozione dei comportamenti necessari per evitare l’incidente, e quello di avviso: il sinistro va comunicato entro un certo numero di giorni, che viene specificato nel contratto.

Le assicurazioni sulla casa: il furto

Il furto e l’effrazione sono all’origine di potenziali danni a un appartamento. Questo perché i ladri, durante il loro operato, spesso rompono mobili, serramenti, vetri, serrature e chi più ne ha più ne metta: ciò si aggiunge al valore degli oggetti rubati, che vanno a formare la refurtiva.

Per tale motivo, le assicurazioni sulla casa non di rado si estendono anche al furto. Con una polizza si sta più tranquilli in generale, e si coprono le spese per il restauro di mobilia, porte e finestre.

Le assicurazioni contro incendi, scoppi e calamità naturali

Quando si parla dei fattori che mettono a rischio un immobile, il pensiero non può non correre spontaneo agli incendi: il fuoco è distruttivo per le abitazioni, ed è fonte di danni anche ingenti. Questi ultimi, tra l’altro, a volte non colpiscono solo una dimora ma anche quelle adiacenti.

Lo stesso discorso si applica agli scoppi provocati dalle fughe di gas e agli allagamenti. Due pericoli che derivano da situazioni accidentali, ma che richiedono elevatissime somme di denaro per porre rimedio.

Le migliori assicurazioni tutelano l’utente in tutti questi frangenti. Senza dimenticare calamità naturali come i terremoti, le grandinate e le forti intemperie: le catastrofi connesse alle precipitazioni e ai sismi sono sempre più diffuse nel nostro paese, e un contratto assicurativo adeguato può davvero rappresentare un enorme sostegno.

Responsabilità civile e animali domestici

Un concetto cui già abbiamo accennato è quello della responsabilità civile. Approfondiamo questo argomento, per capire quanto sia utile una polizza assicurativa anche in queste circostanze.

Può capitare che venga causato un danno all’abitazione di un vicino: anche se è involontario si deve poi pagare un risarcimento. Se ci sono lesioni fisiche, l’importo da sborsare potrebbe arrivare persino a 100.000-150.000 euro!

Vi è l’occasione di affrontare una spesa così consistente soli grazie all’assicurazione per la responsabilità civile. Un elemento di questo tipo è molto importante per la stabilità finanziaria dell’intero nucleo familiare. Succede che si verifichi un incidente per una disattenzione ma una polizza adatta fornirà protezione.

Lo stesso vale per i danni provocati dagli animali domestici. I cani, i gatti e gli altri animali sono nostri compagni di vita, e siamo noi i responsabili delle loro azioni. In altre parole, se l’amico a quattro zampe rompe qualcosa che appartiene a un vicino, o urta un passante mentre gioca nel parco, un’assicurazione ad hoc aiuta in caso di richiesta di risarcimento.

Vari livelli di protezione

Vi sono agenzie che prevedono più livelli di protezione per ciascuna tipologia di rischio.

Si va da quella basilare a quella totale, per chi desidera il massimo della serenità. La chiara dimostrazione di quanto siano versatili e personalizzabili i contratti di assicurazione.

La varietà dell’offerta è centrale

Del resto è fondamentale offrire un assortimento di polizze estremamente vasto e trasversale.

Come le assicurazioni sui mezzi di trasporto, sulla salute, sugli investimenti e per la previdenza, oltre a quelle sulla casa che già abbiamo descritto. Si devono poter stipulare contratti per i privati e per le imprese, per i titolari che vogliono difendere la propria azienda da ogni imprevisto.

L’esperienza nel settore delle assicurazioni è un altro elemento basilare, permette sempre di individuare le migliori soluzioni a seconda delle esigenze e le polizze più indicate per qualunque situazione.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it