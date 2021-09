Condividi su

Abitudini di consumo: sempre più italiani premiano le farmacie online

La pandemia di Covid-19 ha contribuito a cambiare le abitudini di consumo degli italiani, accelerando la digitalizzazione e lo shopping online anche in settori come gli acquisti farmaceutici online.

Le più importanti farmacie digitali hanno ottenuto una crescita record tra il 2020 e il primo semestre 2021, come dimostrano i risultati estremamente positivi di realtà autorizzate alla vendita online di prodotti e farmaci SOP e OTC, in grado di aumentare in modo considerevole il numero di clienti.

Secondo il consorzio Netcomm, sono stati oltre 2 milioni i nuovi web shopper nel 2020 in Italia, ovvero persone che hanno acquistato online per la prima volta, molte delle quali hanno consolidato questa modalità e oggi utilizzano con frequenza questa soluzione per le proprie esigenze di consumo.

Le farmacie virtuali hanno saputo affermarsi nel settore del commercio elettronico, grazie a un approccio incentrato sulla valorizzazione della soddisfazione dei clienti e il rapporto professionale garantito dalla figura del farmacista.

I migliori store farmaceutici, infatti, mettono a disposizione un’ampia proposta dedicata all’informazione di qualità, non solo una vetrina per la vendita online dei prodotti. In questo campo è essenziale fornire informazioni utili agli utenti, offrendo un supporto completo per guidare le scelte dei clienti, tutelandone la salute.

Allo stesso tempo, sono molto gettonate le soluzioni ibride come il sistema click&collect, con l’acquisto online e il ritiro in negozio per usufruire della consulenza di un farmacista in sede per ottenere maggiori informazioni e chiarire ogni dubbio.

Quali sono gli aspetti valutati nella scelta della farmacia online?

Scegliere l’e-commerce farmaceutico giusto non è semplice, tuttavia è possibile tenere conto delle recensioni indipendenti di piattaforme come Feedaty, dove le esperienze raccolte provengono esclusivamente da utenti che hanno acquistato sul canale di vendita di riferimento.

Oltre alle opinioni degli utenti è importante valutare sempre la presenza delle autorizzazioni di legge, rivolgendosi a farmacie online abilitate dal Ministero della Salute, le quali per legge devono esporre il link con logo per la verifica da parte degli utenti.

Una farmacia digitale di qualità deve anche mettere a disposizione una vasta gamma di prodotti, per poter scegliere in ogni momento l’opzione più adatta alle proprie esigenze e con il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, specialmente quando si tratta di farmaci OTC e SOP generici.

Inoltre l’e-commerce farmaceutico deve fornire un’ampia scelta di soluzioni di pagamento, possibilmente integrando anche metodi digitali come PayPal e alternative più flessibili come il pagamento dilazionato online senza interessi.

Ovviamente, è importante che sia disponibile la consegna gratuita, con un importo minimo non eccessivamente elevato. Allo stesso modo, non deve mancare un adeguato servizio clienti, per trovare supporto professionale nella scelta dei prodotti farmaceutici ed essere sempre assistiti durante il processo di acquisto online.





I vantaggi della fidelizzazione dei clienti delle farmacie online per i consumatori

Molte farmacie online mettono a disposizione programmi di fidelizzazione dei clienti davvero vantaggiosi, con tantissimi benefici per gli utenti che scelgono di mantenere un rapporto esclusivo con la propria farmacia virtuale di fiducia. Ovviamente, il primo passo consiste nel trovare lo store farmaceutico giusto, dopodiché bisogna considerare la convenienza delle soluzioni premium proposte da alcuni e-commerce prestigiosi nel settore dell’e-pharmacy.

Un’opzione molto gettonata è sottoscrivere un abbonamento con tanti sconti e servizi dedicati, tra cui la consulenza professionale a distanza in qualsiasi momento, le spedizioni gratuite, prodotti in omaggio e uno sconto del 2% su tutto il catalogo. Per le farmacie la fidelizzazione dei clienti è senza dubbio un passaggio importante, in quanto consente di gestire l’attività in modo più sostenibile, tuttavia i vantaggi più importanti sono quelli previsti per i clienti, con la possibilità di sfruttare appieno le opportunità delle farmacie online.

Questo canale d’acquisto garantisce la possibilità di risparmiare senza rinunciare alla qualità, ritrovando spesso un servizio simile a quello proposto dalle farmacie fisiche, con soluzioni sempre più integrate per abbinare il mondo online con quello offline e ridurre il divario esistente in altri ambiti.

Considerando che sui medicinali senza obbligo di prescrizione medica non esiste alcuna copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale, a parte alcune eccezioni, riuscire a risparmiare è senz’altro utile e importante per prendersi cura della propria salute in modo più accessibile e sostenibile.

