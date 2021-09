Condividi su

Sondaggi Roma, cosa dicono le ultime rilevazioni

Una delle partite elettorali più incerte tra quelle che andranno in scena il 3 e 4 ottobre riguarda Roma. A contendersi il Campidoglio saranno principalmente in quattro: Enrico Michetti del centrodestra, Roberto Gualtieri del centrosinistra, la sindaca uscente in quota M5S, Virginia Raggi e Carlo Calenda di Azione. Gli ultimi sondaggi danno Michetti davanti a tutti al primo turno. In una rilevazione per Quarta Repubblica, Tecnè sonda il candidato di centrodestra tra il 30 e il 34%, seguito da Gualtieri tra il 23% e il 27%, Raggi tra il 18% e il 22% e Calenda tra il 15% e il 19%. Gli incerti e astenuti sono il 45%.

Il Consorzio Opinio e YouTrend nelle loro elaborazioni per Rai e Repubblica, registrano valori simili. YouTrend dà Michetti con un vantaggio di quattro punti su Gualtieri (31% contro 27%), terza Raggi col 19,1% seguita da Calenda al 18,9%. Il divario tra Michetti e Gualtieri si allarga a sette punti nella rilevazione di Opinio con il primo sondato tra il 29% e il 33% e il secondo tra il 22% e il 26%. Il candidato di centrosinistra è insidiato da Virginia Raggi (tra il 19% e il 23%) e Calenda (tra il 15% e il 19%). Anche i numeri del sondaggio di Lab2101 per Affaritaliani.it, non si discostano più di tanto da quelli illustrati precedentemente. Le distanze al primo turno tra Michetti e Gualtieri si riducono a nemmeno un punto percentuale nel sondaggio realizzato da Izi.

Sondaggi Roma, cosa cambia al ballottaggio

Se il primo turno vede primo Michetti, al ballottaggio la musica cambia con Gualtieri dato in pole per la vittoria finale. Sia YouTrend che Izi danno il candidato di centrosinistra trionfante sull’avversario di centrodestra. La rilevazione di YouTrend registra un divario di 17 punti tra i due sfidanti, mentre quella di Opinio riduce lo scarto a 12 punti.

Sondaggi Comunali Roma, le intenzioni di voto ai partiti

Anche le intenzioni di voto ai partiti riservano qualche sorpresa in base all’istituto che ha condotto la rilevazione. YouTrend nel suo sondaggio dà il Pd come primo partito della Capitale grazie al 21,9% dei consensi. Seconda Fratelli d’Italia col 18,3% mentre il M5S è terzo col 13,4%, seguito a stretto giro da Azione al 12,2%. Il partito di Calenda precede la Lega, quinta col 10,7%. Rispetto a YouTrend, Izi vede il Movimento 5 Stelle come secondo partito della città. I pentastellati sono sondati al 17,2%, davanti a Fratelli d’Italia data al 16,5%. Sempre primo il Pd col 22,2%. Lega sotto la doppia cifra al 6,5%.

