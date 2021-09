Gadget personalizzati: dalle penne ai post it, tutte le proposte più richieste per l’ufficio

Condividi su

Dopo un lungo periodo in smart working molte aziende stanno tornando al lavoro in sede, sia in modo integrale sia attraverso modelli ibridi in cui alternare la presenza fisica con quella remota.

Si tratta di un momento delicato, con la necessità per le imprese di adeguare i luoghi di lavoro alle nuove esigenze, adoperandosi per rendere il ritorno in ufficio più gradevole e meno traumatico possibile.

Un supporto interessante in questa circostanza può arrivare dai gadget personalizzati, con la possibilità di creare un vero e proprio kit di benvenuto per i dipendenti, una dotazione completa di oggetti per la postazione da lavoro in azienda o in casa. Dalle penne con logo ai post-it brandizzati, questi oggetti sono utili, accessibili e versatili, infatti aiutano a favorire la collaborazione nell’organizzazione e creare fiducia.

I gadget promozionali possono essere personalizzati con il logo, una grafica originale o il nome del marchio, con la possibilità di scegliere tra vari colori e tantissime idee classiche, originali o moderne.

Sono strumenti essenziali per svolgere il proprio lavoro, allo stesso tempo se customizzati consentono di migliorare la visibilità del brand, per valorizzare il marchio e consolidare l’identità dell’azienda.



I migliori gadget personalizzati per l’ufficio acquistabili online

Le penne risultano da sempre tra i gadget più apprezzati in quanto sono oggetti indispensabili in qualsiasi luogo di lavoro e offrono molteplici possibilità di customizzazione, sia per quanto riguarda i modelli sia per quello che riguarda i colori e i materiali: si va infatti dal metallo alla plastica, passando per le soluzioni eco-friendly come il sughero.

Altrettanto gettonati sono gli immancabili post-it, da usare nella postazione lavorativa per annotare appuntamenti, idee, scadenze, promemoria e appunti veloci, disponibili in tantissimi colori differenti e configurazioni con block notes oppure porta fogliettini con calendario e penna compresi.

Ovviamente, una dotazione per l’ufficio non è completa senza un’agenda personalizzata, con prodotti esclusivi in pelle per gli ambienti più prestigiosi, modelli ecologici in ecopelle e articoli economici adatti ad ogni budget.

Gadget con logo molto richiesti per l’ambiente di lavoro sono anche i calendari, soprattutto i modelli da tavolo da posizionare sulla scrivania, altrimenti è possibile optare per un calendario olandese da appendere alla parete o al divisorio della postazione.

Un’idea originale e un accessorio perfetto per promuovere uno stile di vita più sano è la borraccia termica, con prodotti realizzati in alluminio, acciaio o plastica e soluzioni BPA Free per la massima sicurezza sanitaria.

Al giorno d’oggi sono molto apprezzati anche i gadget hi-tech per l’ufficio, come chiavette USB con logo aziendale sempre importanti per svolgere il proprio lavoro, oppure il mouse per il pc da brandizzare con le iniziali dell’azienda o una grafica suggestiva.

Inoltre, è possibile offrire ai dipendenti gadget promozionali perfetti per chi lavora anche in mobilità, come zaini per il notebook e shopper in cotone personalizzate con cui trasportare gli oggetti di lavoro in modo comodo ed efficiente.





Come personalizzare i gadget per l’ufficio

Le opzioni disponibili con cui personalizzare i gadget per l’ufficio sono davvero numerose, a partire dalla stampa serigrafica, una tecnica adatta a tantissimi materiali diversi, ideale per ottenere una resa estetica ottimale e colori lucidi e brillanti.

In alternativa, è possibile customizzare gli oggetti pubblicitari con la stampa digitale, la quale rispetto alla serigrafia è più indicata per la personalizzazione di pochi prodotti, realizzando immagini molto dettagliate e anche grafiche particolarmente complesse.

In alcuni casi è possibile preferire l’incisione laser, la tecnica migliore per brandizzare borracce per l’ufficio, portachiavi e penne in metallo, spesso anche personalizzate, in grado di offrire una resa estetica di altissima qualità e la possibilità di creare anche disegni di piccole dimensioni.

Essendo l’incisione laser resistente al calore, alla corrosione e agli agenti chimici è un soluzione perfetta per un risultato duraturo, per ottimizzare l’investimento promozionale e beneficiare di un ritorno d’immagine di lungo termine.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it