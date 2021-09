Corsi di formazione manageriale SDA Bocconi: tutte le info utili

Condividi su

SDA Bocconi propone corsi di formazione manageriale post-laurea, riservati alle piccole, medie e grandi imprese. I programmi offerti spaziano tra tutte le funzioni aziendali e ve ne sono di dedicati anche ai settori della sanità, pubblica amministrazione oltre che finanza e management. Queste soluzioni sono rivolte a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze in ambito manageriale, affidandosi ai migliori docenti.

SDA Bocconi, è una delle poche business school in Italia a proporre una così vasta gamma di corsi di formazione manageriale.

La scuola offre la possibilità di poter frequentare le lezioni anche a distanza, attraverso le piattaforme online di cui dispone. Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni sui corsi di formazione manageriale SDA Bocconi.

Competenze acquisibili grazie a SDA Bocconi School of Management

I corsi di formazione manageriale SDA Bocconi si avvalgono della collaborazione di docenti esperti e qualificati, in grado, attraverso programmi ben studiati, di far acquisire ai partecipanti nuove competenze in campo manageriale.

Grazie alle soluzioni proposte dalla business school, i corsisti, riusciranno a padroneggiare le più valide strategie utilizzate nel marketing, nel controllo di gestione, nella gestione delle operations, sia a livello analitico, che operativo e strategico. Una volta completato il corso saranno in grado di avere una visionediversa del contesto aziendale, riuscendo a pianificare importanti cambiamenti all’interno della propria società.

Uno dei programmi più interessanti proposti da SDA Bocconi, è sicuramente quello riguardante la gestione del personale in ambito smart working, valutandone le prestazioni e programmandone le attività. Il tema di grande attualità, ma ancora. In evoluzione, ed è certamente destinato ad una crescita esponenziale nei prossimi anni, anche in Italia. Approfondire la tematica è quindi fondamentale per rispondere in maniera efficace alle nuove sfide che questa nuova modalità di lavoro propone.

Perché scegliere SDA Bocconi

Nata nel 1971, SDA Bocconi School of Management è sicuramente la migliore business school internazionale sul territorio nazionale.

Una delle caratteristiche di SDA Bocconi è l’apertura al progresso ed alle nuove opportunità che il mercato offre, sia in termini di tematiche affrontate, che di modalità didattiche.

Uno dei punti di forza della scuola è la sua continua ricerca di innovazione che garantisce ai professionisti che la frequentano una preparazione efficace e perfettamente in linea con le competenze e qualità professionali oggi necessarie nel mondo del lavoro.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it