Farmacie online: gli integratori ancora tra i prodotti più venduti

Condividi su

Continua a crescere il settore delle farmacie online: alla fine del 2020 gli esercizi autorizzati erano poco più di 1.140, ma in questi primi mesi dell’anno il dato è cresciuto di più di cento unità, arrivando ad un totale di 1.275. Un successo che ormai dura da diverso tempo: in Italia la vendita online dei farmaci da banco è possibile dal luglio del 2015 e dopo un periodo di diffidenza iniziale, le e-farmacie sono diventate un prezioso punto di riferimento per tutti.

Tra i prodotti più acquistati dagli utenti spiccano gli integratori. Sono sempre stati molto apprezzati dai consumatori, ma in questi mesi la loro richiesta è aumentata. Probabilmente le vicende che hanno contraddistinto gli ultimi due anni hanno spinto le persone a dare maggiore attenzione al loro benessere fisico. Acquistandoli online si può beneficiare di diversi vantaggi, come l’ampia possibilità di scelta, la comodità e la convenienza.

La grande richiesta di integratori presso le farmacie online

Si tratta di un settore in continua espansione, che è riuscito a conquistare un’ampia visibilità ed un sempre più numeroso pubblico di clienti affezionati. I cataloghi online delle aziende del settore sono davvero molto vasti e comprendono anche un’ampia selezione di Integratori, prodotti pensati per apportare benefici all’organismo in diverse situazioni.

All’interno dei vari siti è possibile navigare tra i vari prodotti selezionandoli in base alla problematica da risolvere o alla zona del corpo da trattare. Chi soffre di anemia può scegliere tra i vari integratori a base di ferro; chi invece ha notato la comparsa di gonfiore agli arti inferiori o delle rapide variazioni di peso dovrebbe prendere in considerazione l’idea di assumere degli integratori drenanti e depurativi.

Prodotti specifici per ogni tipo di problematica

I dolori alle ossa ed alle articolazioni sono tra i più diffusi: esistono dei prodotti che consentono di prevenire ed attenuare questo tipo di problematica. Fanno parte dei cataloghi online anche gli integratori che favoriscono la digestione e risolvono i problemi di colon irritabile. L’insonnia e lo stress impediscono di riposare bene e possono creare diversi fastidi: è possibile scegliere tra un’ampia gamma di integratori appositamente preparati per questi disturbi.

Tra i prodotti più richiesti ci sono pure quelli specifici per la salute della prostata e delle vie urinarie, così come quelli studiati per alcune fasi delicate della vita delle donne (gravidanza, ciclo e menopausa). Gli integratori, abbinati a dieta e movimento fisico, possono fornire un ottimo supporto in un percorso di dimagrimento. In alcuni periodi dell’anno, soprattutto quando le temperature iniziano a scendere, è opportuno dare un aiuto alle difese immunitarie ed alle vie respiratorie.

Tra i tanti integratori disponibili ci sono anche quelli che permettono di recuperare tono e vigore e di mantenere alte la concentrazione e la memoria. Ovviamente non mancano i prodotti specifici per gli sportivi e quelli che si possono rivelare grandi alleati per la bellezza (antiossidanti, antiage, salute dei capelli e così via). Meritano una menzione speciale pure le tisane, perfette per ripulire l’organismo, liberandolo da tossine, scorie ed altre sostanze nemiche del nostro corpo.

Cosa si può trovare nei catalogohi online

Oltre agli integratori, navigando sui numerosi siti è possibile trovare prodotti cosmetici, prodotti per l’igiene e la salute, prodotti per la mamma ed il bimbo, prodotti per lo sport, articoli elettromedicali e sanitaria, veterinaria e, ovviamente, farmaci e omeopatici. Sono presenti sezioni dedicate alle offerte in corso, in cui sono raccolti tutti i prodotti in promozione. Spesso non si devono pagare le spese di spedizione se si fanno acquisti superiori a una determinata cifra; gli ordini vengono evasi in tempi molto ridotti. Gli store online offrono un prezioso servizio di assistenza: chi ha dei dubbi sul giusto integratore o sul giusto articolo da comprare può molto spesso contattare direttamente il loro personale.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it