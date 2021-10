Condividi su

Sondaggi Euromedia: terza dose, favorevoli due italiani su tre.

Qualche settimana fa il ministero alla Salute e l’Aifa hanno dato il via libera alla terza dose per i soggetti deboli, gli over 80, gli ospiti delle Rsa e il personale sanitario over 60, a rischio perché fragile o perché esposto al rischio dell’infezione. A questo elenco, settimana scorsa sono stati aggiunti tutti gli over 60 oltre che tutti gli altamente vulnerabili. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che sono state già somministrate 300mila terze dosi. Secondo i sondaggi realizzati da Euromedia Research, la somministrazioni della terza dose incontra il favore di due italiani su tre. Tra questi, quasi il 40% si dice favorevole ad una dose booster per tutti. Nessun problema se la terza dose venisse resa obbligatoria dal governo: il 63,5% afferma di essere disposto a sottoporsi alla terza dose di vaccino nel caso fosse deciso dalle autorità. Per eliminare definitivamente la minaccia del Covid, oltre la metà degli italiani intervistati si dichiara favorevole a rendere obbligatorio il vaccino per tutte le categorie. Non tutti sembrano però essere d’accordo con questa ipotesi. I contrari a questo scenario sono soprattutto gli indecisi ma propensi a vaccinarsi, gli indecisi ma non propensi e i no vax.

Sondaggi Euromedia nota metodologica

Realizzato il 21 settembre 2021 con metodologia Cati-Cawi su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

