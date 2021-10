Condividi su

Sondaggi Ipsos: per quasi 1 italiano su 2 è Salvini il perdente delle Comunali 2021.

Tirato per la giacchetta dai partiti, desiderosi di calamitare su di sè parte del suo consenso, il premier Draghi, da quando ha iniziato la sua avventura a Palazzo Chigi, si è ben guardato dall’entrare in conflitto con le forze politiche che sostengono il suo governo. Questo per evitare di essere accusato di parteggiare per questa o quell’altra parte. I sondaggi Ipsos realizzati per Di Martedì e andati in onda il 19 ottobre, hanno voluto chiedere agli italiani se percepiscono questa equidistanza. Ebbene, il 41% degli italiani associa il presidente del Consiglio al centrosinistra mentre il 39% al centrodestra.

Sondaggi Ipsos: Comunali 2021, per il 44% il vero vincitore è Letta

I sondaggi Ipsos hanno chiesto anche chi è il leader politico che esce vincente dall’ultima tornata di amministrative. Il 44% non ha dubbi: è il segretario Pd, Enrico Letta, a uscire vittorioso dalla competizione elettorale. Per il 14% è invece il leader Cinque Stelle, Giuseppe Conte mentre per il 12% è il capo di Azione, Carlo Calenda. Quasi un italiano su due (47%) indica Matteo Salvini come il vero sconfitto delle amministrative, seguito da Berlusconi (16%) e Giorgia Meloni (15%)

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzati 500 interviste mediante sistema Cati il 18 ottobre 2021.

