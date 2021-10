Condividi su

Sondaggi Noto: la Lega scende al 17,5%, ore è dietro FDI e Pd

L’effetto amministrative si fa sentire in casa Lega. Gli ultimi sondaggi Noto per Porta a Porta andati in onda il 19 ottobre, danno il Carroccio in caduta libera al 17,5%. Prima della tornata elettorale il partito guidato da Salvini era sopra il 20%, davanti a tutti. Ora è terzo, dietro all’alleato/avversario del centrodestra Fratelli d’Italia che si prende la prima posizione col 20,5% e dietro anche al Pd, sondato al 19,5%. Sparito o quasi nei comuni più grandi, il Movimento 5 Stelle tiene a livello nazionale stampando un netto 16%. Anche Forza Italia mantiene la barra a dritta registrando il 7,5% dei consensi. In rialzo le quotazioni del fronte moderato. Azione beneficia dei riflettori puntati sul suo leader che ha corso per un posto in Campidoglio, salendo al 3,5% mentre Italia Viva raggiunge il 3%. Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Leu-Art.1 e Verdi si trovano tutti all’1,5%. Chiudono +Europa e Sinistra entrambe all’1%.

Sondaggi Noto: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio:dal 18 al 19 ottobre 2021. Campione casuale quindi probabilistico su popolazione maggiorenne disaggregata per residenza, sesso ed età. Mille. Rispondenti. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia disaggregata per residenza, sesso ed età in relazione ai valori dell’ultimo censimento ISTAT. Margine di errore +-3%. Metodo raccolta delle informazioni: Cawi.

