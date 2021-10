Condividi su

Sondaggi Euromedia: Pd primo partito, Lega e Movimento 5 Stelle in calo.

Il Pd sfrutta l’effetto amministrative e resta il primo partito italiano con il 19,5% dei consensi. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi Euromedia realizzati per Porta a Porta e andati in onda il 21 ottobre. Rispetto alla rilevazione di settembre, c’è da segnalare il forte calo della Lega, penalizzata dagli insuccessi alle recenti Comunali. Il partito di Salvini passa dal 18,5% al 17,6% e si allontana dalla seconda posizione mantenuta saldamente da Fratelli d’Italia (19,2%). Anche il Movimento 5 Stelle risente del magro bottino elettorale ottenuto alle urne e cala al 16,2%. In crescita le quotazioni di Forza Italia e Azione: i primi crescono all’8,1% mentre i secondi salgono al 4,5%. Sotto al 3% tutti gli altri partiti: i Verdi sono dati al 2,1%, Italia Viva al 2%, Mdp-Art.1 all’1,5%, Sinistra Italiana all’1,4% e +Europa all’1,2%. La quota di indecisi e astenuti è sondata al 36,4%.

Nonostante la competizione interna per la leadership d’area, il 72,9% degli italiani è convinto che alle prossime Politiche il centrodestra si presenterà unito , secondo lo schema politica che conosciamo, ossia Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia più altre forze.

Sondaggi Euromedia: le opinioni degli italiani su quota 100 e Rdc

Diverse invece le interpretazioni sul futuro di quota 100 e reddito di cittadinanza, le due norme che erano state varate dal governo Lega-M5S. Per quanto riguarda il Rdc, il 41,4% ne chiede l’abolizione, per il 29,6% andrebbe modificato togliendo i soldi a chi rifiuta la proposta di lavoro mentre per il 17,4% andrebbero solo dimininuiti. Solo il 6,7% ritiene che andrebbe tenuto così come è oggi. In merito a quota 100, circa un terzo vorrebbe fosse modificata, il 16,9% ne chiede l’abolizione mentre il 28% preferirebbe lasciarla così come è ora.

Infine il 66,5% si dice favorevole all’obbligatorietà per tutti del vaccino anti-Covid. Contrario il 24,4%.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio : 20 ottobre 2021. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.041 – totale contatti effettuati: 1.841. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

