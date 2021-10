Condividi su

Prenotazioni Ecobonus al via: importo agevolazioni e per quali veicoli

Ecobonus: prenotazioni al via dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre. Fino a che importo può arrivare l’agevolazione dedicata all’acquisto di veicoli a basse emissioni, cosa è possibile acquistare con un forte sconto grazie agli incentivi? Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento.

Sondaggi Tp: per il 49,6% degli italiani partiti non interessati al voto prima del 2023

Ecobonus: prenotazioni al via

Ecobonus: dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre si riaprono le prenotazioni relative all’incentivo dedicato all’acquisto di veicoli a basse emissioni. I concessionari potranno svolgere la procedura online attraverso la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico: ecobonus.mise.gov.it.

Sono quattro le categorie che potranno essere acquistate con un forte sconto grazie all’incentivo: la maggior parte delle risorse (65 milioni) concentrate nella fascia di emissioni 0-60 g/Km di CO2, la contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante fa lievitare l’importo dell’agevolazione.

Per quali veicoli e importi

Ecobonus: nello specifico, lo sconto più consistente spetta a chi acquista auto con emissioni tra 0 e 20 g/Km di Co2: ben 6mila euro di contributo statale se l’acquisto viene accompagnato dalla rottamazione di un veicolo più inquinante, spettano 4mila euro invece senza rottamazione. Per i veicoli ibridi che quindi rientrano nella fascia di emissioni 21-60 g/Km, invece, l’incentivo arriva a quota 2.500 euro con rottamazione e a 1.500 euro senza rottamazione. Da sottolineare che l’ecobonus è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing. 20 milioni di risorse riguardano poi l’acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni ed elettrici.

L’ecobonus è riconosciuto anche per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/Km di CO2 – in tal caso il contributo arriva a 1.500 euro – e per i veicoli usati di categoria M1, classe non inferiore alla Euro 6 ed emissioni non superiori ai 160 g/km di CO2. Contributo fino a 2mila euro in questo caso ma è fondamentale rottamare una vettura immatricolata prima di gennaio 2011.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it