Condividi su

Sondaggi Ipsos: il Pd conquista il primo posto, giù Lega e M5S

Chiuse le urne, è tempo di bilanci. Chi ha vinto le amministrative? A chiederlo agli italiani è stata Ipsos in un sondaggio condotto per il Corriere della Sera. Per il 34% ha vinto il centrosinistra (a pensarla in questo modo sono soprattutto gli elettori di Pd e M5S ma anche di Forza italia), per il 19% hanno perso tutti visto l’elevato livello di astensione (tesi sostenuta da gran parte di chi vota Lega e FDI) mentre il 30% ammette di non aver seguito i risultati o non di non essersi informato.

Sondaggi Ipsos: in calo gradimento di premier e governo

Gli effetti del voto hanno interessato governo, premier, partiti e leader politici. Il gradimento di esecutivo e presidente del Consiglio sono calati rispettivamente al 60% e al 63%. Quello del premier soprattutto per via dell’elettorato leghista “a seguito – spiega Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos Italia – della sempre più frequente contrapposizione tra Salvini e il premier”. Il magro bottino elettorale ma soprattutto la sua discesa in campo in favore di un soggetto politico hanno pesato sul gradimento dell’ex premier Conte che perde 8 punti e scivola al 43%. Il capo dei Cinque Stelle rimane comunque il leader con il più alto livello di fiducia, seguito da Giorgia Meloni (37%) e Roberto Speranza (34%).

Le intenzioni di voto ai partiti vedono il Pd conquistare il primo posto col 20,7% dei consensi. In calo dell’1,1% al 20% la Lega mentre Fratelli d’Italia flette al 18,8%. Giù anche il Movimento 5 Stelle al 16,5%. Cresce di un punto all’8% Forza Italia mentre al 2% si trovano Azione, Sinistra Italiana, Verdi, Italia Viva e +Europa. Cresce di più di tre punti al 40,9% la quota di astenuti e indecisi.

Fonte: Ipsos

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it