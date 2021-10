Sondaggi politici Swg, in crescita la fiducia verso Europa e Presidente del Consiglio

Condividi su

Sondaggi politici Swg, in crescita la fiducia verso e Europa e Presidente del Consiglio

Gli ultimi sondaggi politici di Swg sembrano tracciare un’inversione di tendenza nel sentiment degli italiani. In cui probabilmente ha avuto un ruolo fondamentale la pandemia e il modo in cui la dimensione pubblica è diventata fondamentale nell’ultimo anno e mezzo. Risulta infatti in aumento la fiducia dei cittadini, nei confronti di quasi tutte le istituzioni e non solo.

I dati sono chiari. In particolare a crescere è quella verso la figura del Presidente del Consiglio, che tra il 2019 e il 2021 passa dal 41% al 58%, e l’Unione Europea, che va dal 42% al 55%.

In questi due anni moltissimo è accaduto, e in particolare dal punto di vista politico il premier è cambiato e la Ue ha varato un piano di finanziamenti di cui l’Italia è prima beneficiaria.

Rimane altissima, al 74% la fiducia verso le forze dell’ordine e piuttosto bassa quella verso il Parlamento, al 34%. Sale di 7 punti al 63% quella verso il Presidente della Repubblica. Verso la magistratura è al 43%, in incremento di 2 punti.

Ma secondo i sondaggi politici di Swg a crescere è stata anche la disposizione verso la scienza e l’istruzione. In due anni la fiducia in generale è passata dal 67% al 74% in questo ambito. È rimasta ferma a livelli altissimi all’87% quella negli scienziati, mentre è aumentata di ben il 13%, dal 57% al 70%, quella verso il sistema sanitario nazionale. Si dell’8%, all’82%, quella verso i medici. Che sono stati del resto protagonisti dell’ultimo anno e mezzo.

Verso l’università vi è un 67% di giudizi positivi e verso la scuola pubblica si arriva al 62%. In entrambi i casi vi è un incremento.

Sondaggi politici Swg, a scendere è solo la fiducia verso i colleghi di lavoro

Del clima generale sembrano beneficiare anche altre istituzioni. Come le associazioni di categoria. Per questi stessi sondaggi elettorali cresce bene, dal 41% al 57% la fiducia verso le associazioni degli artigiani, dal 42% al 53%, verso quelle degli agricoltori, e dal 36% al 45% verso quelle dei commercianti.

Solo il 37% e il 27% hanno fiducia rispettivamente in Confindustria e nei sindacati, ma due anni fa andava peggio.

E andava molto peggio ai partiti, verso cui il giudizio è oggi un po’ migliore, è vero, ma non di molto, visto che si va dal 12% al 17% di fiducia.

C’è però un settore in cui, invece, la stessa fiducia è calata. Per esempio è passata dal 50% al 44% quella verso i colleghi di lavoro. Sono scesi del 3% verso i vicini di casa, gli amici e i conoscenti dei familiari e in generale verso gli italiani stessi. Resistono quelli verso i propri familiari e i parenti.

Questi sondaggi politici sono stati svolti con metodo CATI-CAMI-CAWI tra il 20 e il 22 ottobre su 800 soggetti

