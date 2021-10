Le app per telefonini più scaricate in Italia

Condividi su

La battaglia per il primato nel settore delle comunicazioni digitali passa anche per le app. Stiamo parlando dei programmi e delle applicazioni offerte dalle varie software house per i dispositivi mobili di qualsiasi natura, oggi presenti nelle più disparate versioni e per i più diversi scopi. Negli ultimi mesi sono profondamente cambiate alcune delle nostre abitudini più comuni e così anche le applicazioni, o le app, che maggiormente utilizziamo sui telefonini. Tutto questo ha avuto anche una eco sulle modalità con cui utilizziamo i nostri cellulari (o tablet). Ad esempio, nell’ultimo anno gli studi di settore hanno registrato un sensibile aumento nel numero di download per quanto riguarda i programmi per cellulari dedicati alle videoconferenze (Skype, Meet e Zoom per intenderci), diventati ormai app vitali per la vita di ciascuno.

Tra le app per dispositivi mobili più scaricate dagli italiani negli ultimi 12 mesi non possiamo non citare tutte quelle applicazioni relative ai giochi. Stiamo parlando di un settore, quello dei videogiochi per telefonini, che ogni anno muove un fatturato di centinaia di milioni di euro. Tra simulazioni sportive e classici adattati agli schermi (ormai super tecnologici) dei nostri cellulari di ultima generazione, le app di giochi sui telefonini occupano un posto in prima fila tra i programmi più scaricati. Da Minecraft a Subway Surfers, passando per le applicazioni delle case da gioco online, gettonatissime dagli utenti della rete grazie anche alla presenza dei bonus casinò online, le app di giochi ormai fanno concorrenza anche ai più noti social per diffusione sui nostri cellulari.

Al top delle applicazioni più scaricate sui nostri dispositivi mobili, però, restano quelle legate al settore dei social media. A seconda se si valutano i dati relativi ad Apple Store o Play Store, i negozi digitali più famosi per i device Android e iOS, possiamo trovare questo o quel programma nella classifica delle app che sono state scelte di più in Italia quest’anno.

Più in generale è ancora di Facebook il primato di app più scaricata in Italia. Dietro, troviamo un altro prodotto della stessa casa, ovvero Instagram. TikTok è sul gradino più basso del podio, a differenza di quanto accade a livello mondiale dove proprio nel 2021 c’è stato il sorpasso in vetta rispetto a Facebook. Scorrendo ancora la nostra graduatoria troviamo Messenger di Facebook e poi WhatsApp, altra app che fa parte del colosso fondato da Mark Zuckerberg. Chiudendo troviamo Telegram e, come detto, le app relative ai programmi per videoconferenze.

