Sondaggi Euromedia: per 50% italiani esito elezioni non avrà effetto sul governo.

Le elezioni appena conclusesi non avranno alcun impatto sul governo Draghi e sul prosieguo della sua azione. Ne è convinto il 50% degli italiani secondo i sondaggi realizzati da Euromedia Research per La Stampa e pubblicati il 21 ottobre. Per il 23,5% l’esito delle ultime amministrative rafforza l’esecutivo mentre per il 13,7% lo indebolisce. Che la maggior parte degli intervistati non vedano pericoli per il governo Draghi si spiega anche con il momento storico che stiamo vivendo. Il Paese è in ripresa e l’esecutivo è impegnato con l’attuazione del Pnrr. Come si evince dal sondaggio, gli italiani vogliono stabilità: il lavoro è considerata la priorità dal 30,1% degli intervistati, segue la gestione della pandemia (19,1%) e l’abbassamento delle tasse (14,7%). Draghi raccoglie il gradimento del 54,2% degli italiani mentre il governo da lui guidato è apprezzato dal 47,4%.

Sondaggi Euromedia: le intenzioni di voto

Sul fronte delle intenzioni di voto, i sondaggi Euromedia danno il Pd in testa col 19,5%, seguito a stretto giro da Fratelli d’Italia al 19,2%. Terza e in calo la Lega che si attesta al 17,6% mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 16,2%. In crescita Forza Italia all’8,1%, Azione è al 4,5% mentre le altre forze politiche sono tutte sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 20 ottobre. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.010 – totale contatti effettuati: 1.810. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

