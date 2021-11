Condividi su

Sondaggi Index: 6 italiani su 10 non vogliono Draghi al Colle

Finite le amministrative si sono aperti i giochi per il Quirinale. Giorgia Meloni, con malizia, ha proposto a Letta di votare insieme Draghi in modo da andare subito al voto nella primavera del 2022. Uno scenario, quest’ultimo, respinto da quasi sei italiani su dieci secondo un sondaggio Index Research realizzato per la trasmissione di La7, Piazza Pulita, e andato in onda il 29 ottobre. Tra i nomi i papabili per il Colle, il nome che riscuote più successo tra gli italiani è quello di Sergio Mattarella: il 17,9% vorrebbe infatti un suo bis. Segue l’attuale guardasigilli, Marta Cartabia (15,8%), poi Mario Draghi (13,3%) e Silvio Berlusconi (10,4%).

Sondaggi Index: le intenzioni di voto

Index ha rilevato anche le intenzioni ai partiti. Il Pd, grazie ad un incremento dello 0,7% rispetto alla rilevazione del 13 ottobre, diventa la prima forza politica del Paese col 19,9% dei consensi. Scende al secondo posto Fratelli d’Italia che perde quasi un punto attestandosi al 19,2%. Terza posizione per la Lega data in calo al 18,7%. Male anche il Movimento 5 Stelle che cede lo 0,6% scivolando al 16,2%. In rialzo le quotazioni di Forza Italia e Azione rispettivamente al 7,5% e al 4%. Sotto la soglia del 3% tutte le altre forze politiche con sinsitra italiana al 2,3% e Italia viva stabile al 2,1%.

