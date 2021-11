Condividi su

Ddl Concorrenza: stabilimenti balneari, operazione trasparenza al via

Nella serata di giovedì 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Ddl Concorrenza. Il disegno di legge – richiesto espressamente da Bruxelles per erogare le risorse destinate alla ripresa post Covid – ha previsto diverse novità su appalti pubblici e liberalizzazioni ma nessun cambiamento concreto in vista a proposito dell’annoso “problema” delle concessioni degli stabilimenti balneari.

Concessioni stabilimenti balneari: un altro nulla di fatto

Il Ddl concorrenza, passato in Cdm giovedì sera, contiene diverse novità su appalti pubblici e liberalizzazioni: grande assente invece (insieme alla norma che avrebbe consentito una maggiore “mobilità” ai notai) una misura “concreta” sulle concessioni degli stabilimenti balneari, un’annosa questione che nessun governo italiano da 15 anni a questa parte si è proposto di risolvere.

Infatti, sin dal 2006, cioè da quando la Commissione Ue ha approvato la nota direttiva Bolkenstein, tutte le concessioni pubbliche dovrebbero essere liberalizzate: in breve, in virtù del regolamento europeo, dovrebbe essere messi a bando tutti i beni di proprietà statale, compresi chiaramente gli spazi del demanio.

Operazione trasparenza sulle spiagge

Per il momento, un po’ sul modello dell’auspicata Riforma del Catasto, l’esecutivo ha dato soltanto il via a un’operazione “trasparenza” sugli stabilimenti balneari. In pratica, il provvedimento vuole avviare una mappatura delle concessioni in essere: questa servirà alle amministrazioni locali per avere un quadro della situazione, quindi, a portare in evidenza i termini dei rapporti intrattenuti con i privati che “gestiscono” le spiagge.

Spesso le condizioni economiche di tali rapporti sono molto più convenienti per questi ultimi che per lo Stato. In breve, da decenni i proprietari degli stabilimenti balneari possono contare su un rinnovo delle concessioni quasi automatico: nel corso del tempo, però, l’affitto è rimasto praticamente invariato (anche pochi euro al metro quadro).

