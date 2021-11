Condividi su

Sondaggi TP: 55% italiani d’accordo con stretta a cortei No Green Pass

La maggioranza degli italiani è d’accordo con la stretta ai cortei contro il green pass. Il 42,7% li ritiene infatti un’occasione di contagio come avvenuto a Trieste mentre il 12,4% li considera un danno all’economia viste le chiusure degli esercizi commerciali durante le manifestazioni. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 9 e l’11 novembre 2021.

Il 51% degli intervistati considera l’immigrazione, in particolare quella clandestina, una fonte di entrata del Covid in Italia. Il 32,9% respinge questo collegamento in quanto gli immigrati che arrivano via mare vengono testati all’arrivo e vanno in quarantena.

Fonte: Tp

Sondaggi Tp: la direttiva austriaca divide gli italiani

In Austria il governo ha deciso di consentire l’accesso a bar, ristoranti e altri luoghi ai soli vaccinati, escludendo di fatto chi ha tampone negativo. Per il 43,2% l’Italia dovrebbe adottare la direttiva austriaca, contrario il 27,3% mentre il 28,8% vorrebbe che rimanesse in vigore la direttiva italiana che prevede l’ingresso anche a chi ha fatto un tampone con esito negativo.

Fonte: Tp

Il 53,4% degli italiani boccia la decisione di Singapore di fare pagare le cure mediche ai non vaccinati. Il 27,2% la critica affermando che la salute è un diritto di tutti mentre il 26,2% la censura in quanto il vaccino deve essere una scelta personale che non deve comportare penalizzazioni.

Fonte: Tp

Sondaggi Tp: le intenzioni di voto

Intanto il gradimento Draghi non subisce grandi variazioni e rimane appena sotto quota 50%. Le intenzioni di voto danno Fdi prima e stabile al 20,9%. Avanzano leggermente sia Pd (al 20%) che Lega (al 19,8%). In rialzo anche il Movimento 5 Stelle dato al 15,6%. In calo Forza Italia al 6,9% mentre Azione cresce al 3,4%. Sotto al 3% tutte le altre forze politiche: Sinistra Italiana è al 2,9%, Italia Viva al 2,6%, Verdi e +Europa all’1,5 ciascuno. Chiude all’1% il Partito Comunista.

Fonte: Tp

Fonte: Tp

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3400 interviste raccolte tra il 9 e il 11 novembre 2021.

