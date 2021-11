Condividi su

Per Emg cresce il favore verso la terza dose di vaccino, ma anche la paura della nuova ondata

I contagi salgono, sia in Italia, che, in misura anche maggiore, negli altri Paesi d’Europa, e aumenta il timore degli italiani per la quarta ondata. Che poi sarebbe la quinta, considerando quella di febbraio/marzo di quest’anno come separata da quella autunnale, la seconda.

In due settimane sono saliti dal 64% al 73% coloro affermano di temerla. Crescono, anche se solo del 2%, anche quelli che non sono preoccupati. Ma sono comunque una minoranza, il 23%.

In crollo coloro che non si esprimono o sono indifferenti. Passano dal 15% al 4%. A dimostrazione della maggiore attenzione verso i contagi in questo periodo.

Questo è quanto emerge dagli ultimi sondaggi di Emg per Agorà. Che hanno anche evidenziato come aumenti, del 2%, anche la percentuale di quanti sono a favore del prolungamento del Green Pass fino al 30 giugno 2022. Sono ora il 69%. E una larga maggioranza, del 67%, in incremento di 5 punti in una settimana, è pure per la proroga dello stato di emergenza.

Non stupisce quindi che la terza dose di vaccino riscuota sempre più consenso.

Alla terza dose di vaccino dice sì il 66% degli italiani

Due terzi degli intervistati, il 66% afferma di essere disponibile a fare la terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta del 2% in più di 7 giorni fa e del 5% in più rispetto al 28 ottobre.

Simmetricamente calano coloro che sono contrari e non si sottoporranno alla vaccinazione. Ora sono il 27%, dopo essere aumentati dal 28% al 29% tra il 28 ottobre e il 4 novembre.

Il 7% è indeciso o non risponde.

A dimostrazione del momento di timore per la nuova ondata vi è anche quel 47% di italiani che pensa che la concessione del Green Pass dovrebbe avvenire solo con la vaccinazione, come avverrà ora in Austria, e non più anche con il tampone come è attualmente in Italia

Questi sondaggi di Emg sono stati realizzati il 9 novembre su un panel telematico di 1428 soggetti

