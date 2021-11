Andare in pensione con Quota 102? 17mila nel 2022. Con quale importo?

Condividi su

Andare in pensione con Quota 102? Secondo la relazione tecnica collegata al disegno di Legge di Bilancio, nel 2022 sfrutteranno la modalità di pensionamento anticipato che sostituirà Quota 100 quasi 17mila lavoratori. Quale sarà l’importo media del loro assegno?

Andare in pensione con Quota 102? Secondo le stime contenute nella relazione tecnica collegata al disegno di Legge di Bilancio, nel 2022 saranno 16.800 i lavoratori che usufruiranno della modalità di pensionamento anticipato che sostituirà Quota 100 (per uscire dal lavoro serviranno sempre 38 anni di contributi ma 64 anni di età e non più 62 come previsto dalla misura varata dal governo giallo-verde).

Da sottolineare però che Quota 102 sarà valida solo per un anno (Quota 100, invece, era stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021). Sempre secondo le stime dei tecnici dell’esecutivo, dopo aver prodotto 16.800 pensionati nel 2022, produrrà 23.500 nuovi trattamenti previdenziali nel 2023, questi scenderanno a 15.100 nel 2024, poi a 5,500 nel 2025 e a solo un migliaio circa nell’anno successivo.

L’importo medio dell’assegno pe chi la utilizzerà

Andare in pensione con Quota 102? Nella relazione tecnica collegata alla Legge di Bilanco per il prossimo anno si va anche a quantificare l’importo medio dell’assegno previdenziale che riceverà chi usufruirà della nuova modalità di pre-pensionamento. In generale, i lavoratori che usciranno dal lavoro con quota 102 percepiranno circa 26mila euro all’anno.

