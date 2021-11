Condividi su

Sondaggi elettorali Emg, nessuno sopra il 20%, primo il Pd al 19,7%

Non ci sono grandi cambiamenti nelle intenzioni di voto verso i partiti negli ultimi sondaggi elettorali di Emg per Carta Bianca. Il dato saliente è il fatto che nessuna forza politica raggiunge il 20%, le più grandi sono tutte ammassate in pochi punti percentuali e nella mischia è il Pd a spuntarla, piazzandosi al primo posto con un non egregio 19,7%, in aumento di un decimale rispetto a sette giorni fa.

Fermo al 19,2% Fratelli d’Italia, mentre la Lega recupera due decimali e si avvicina agli alleati-rivali. Più lontano, al 15,3%, il Movimento 5 Stelle, che raggranella uno 0,1% in più.

Tra i partiti al di sotto del 10% Forza Italia resiste al 75, mentre Italia Viva, con cui Emg è sempre più generosa della media, rimane ferma al 4,1%.

Azione e Sinistra Italiana perdono entrambi un decimale e vanno rispettivamente al 3,5% e al 2,3%. La stessa percentuale dei Verdi.

Sotto il 2% Articolo 1, all’1,7%, Noi con l’Italia, all’1,5%, Coraggio Italia, all’1,4% e +Europa, all’1,3%

Sondaggi elettorali, cresce del 3% il no alla terza dose

Emg, poi, rivolge di nuovo la stessa domanda sulla terza dose agli italiani, e la risposta è abbastanza simile a quella della scorsa settimana. I sondaggi elettorali dell’istituto di Masi dicono che i favorevoli sono rimasti al 66%, mentre i contrari sono cresciuti del 3%, passando dal 27% al 30%.

In sostanza si rimpicciolisce, diventando solo del 4%, la quota di quanti non si esprimono sul tema.

La posizione degli italiani sui temi riguardanti il Covid comunque è chiara, vi è una tendenza a favore di azioni protettive. Il 57% è a favore di maggiori restrizioni in vista del Natale, e il 69% sarebbe per fare un lockdown dei soli vaccinati come si era inizialmente deciso in Austria, prima di procedere a un lockdown totale.

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati il 15 novembre su un panel telematico di 1.625 soggetti