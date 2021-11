Condividi su

Sondaggi Index: si riduce la distanza tra Pd e Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia si avvicina a piccoli passi al Pd nelle ultime intenzioni di voto registrate da Index Research per Piazza Pulita e andate in onda lo scorso 18 novembre. I dem perdono due decimi attestandosi al 20% mentre il partito guidato da Giorgia Meloni cresce al 19,2%. Ancora in calo la Lega ora al 18,3%. Perde terreno pure il Movimento 5 Stelle che in una settimana passa dal 16% al 15,7%. Guadagnano un decimo ciascuno sia Forza Italia che Azione, salendo rispettivamente al 7,8% e al 4,1%. Stabili le posizioni di Sinistra Italiana e Europa Verdi, date al 2,3% e al 2,2%. Stesso valore registrato da Articolo1-Mdp mentre Italia Viva è al 2,2%. Il partito di Renzi precede +Europa sondata all’1,5% e Coraggio Italia all’1%.

Fonte: Index Research

Sondaggi Index: Quirinale, le preferenze degli italiani

I sondaggi Index si sono occupati anche della corsa al Quirinale chiedendo agli intervistati le loro preferenze sul prossimo inquilino del Colle. Il 14,9% vorrebbe un Mattarella bis, il 13,2% il ministro della Giustizia Cartabia, il 13% il premier Draghi, il 9,2% il leader di Forza Italia Berlusconi, l’8,5% l’ex capo del governo Prodi, il 6,8% la senatrice a vita Segre, il 5,4% il responsabile della Cultura Franceschi, il 5,2% l’ex presidente del Consiglio Amato, il 3,6% l’ex segretario Pd Veltroni. Percentuali più basse raccolgono Casini (1,5%) e Gentiloni (1,3%).

Ma cosa succederebbe se alla fine Draghi dovesse diventare il prossimo presidente della Repubblica. Per il 44,1% bisognerebbe formare un nuovo governo che duri fino alla fine della legislatura mentre per il 41,6% si dovrebbe tornare subito al voto.

L’ultima partnership introduce l’assicurazione per i motociclisti e i vantaggi per i lavoratori

Oggi, Ryde annuncia la sua partnership con Collective Benefits, una piattaforma che consente alle aziende di fornire indennità per malattia e infortunio; supporto per la salute mentale; e risparmio per i lavoratori autonomi. Questa partnership sblocca una serie di privilegi e vantaggi per i motociclisti.

Nel tentativo di proteggere il benessere dei lavoratori indipendenti, Ryde è appena diventato uno dei primi ad adottare un programma di benefit progettato per la gig economy.

“Avere l’opportunità di implementare benefici per il benessere è elettrizzante e rappresenta una pietra miliare per Ryde nella nostra missione di proteggere, supportare e premiare i nostri lavoratori indipendenti”, spiega Duncan Mitchell, uno dei soci fondatori. “Collaborando con Collective Benefits, siamo ora in grado di fornire ai nostri motociclisti tutele chiave, inclusa un’assicurazione che copre malattia, infortunio, congedo familiare e congedo compassionevole”.

Con l’aiuto di Collective Benefits, i motociclisti avranno ora accesso a fisioterapia, consulenza, Digital GP e assistenza sanitaria privata per aiutarli a sentirsi al meglio, sia mentalmente che fisicamente. Inoltre, sponsorizza un marketplace di premi che consente ai motociclisti di risparmiare denaro su ciò che conta di più per loro, con la possibilità di guadagnare carte carburante gratuite e accedere a manutenzione del veicolo scontata, supporto fiscale, cibo in movimento e accesso alla tecnologia emergente .

“Siamo lieti di lavorare con Ryde per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori”, ha affermato Anthony Beilin, CEO e co-fondatore di Collective Benefits. “Una parte significativa e crescente della forza lavoro è impiegata attraverso il lavoro indipendente, tuttavia il 96% è attualmente senza alcuna forma di protezione del reddito e oltre il 50% ha meno di £ 200 di risparmio. Offrire protezione finanziaria ai propri lavoratori, insieme a un ampio pacchetto di vantaggi, è quindi un entusiasmante passo avanti sia per i Riders dell’azienda che per l’industria nel suo insieme, e convalida la posizione di Ryde come leader di mercato quando si tratta di protezione dei lavoratori e sostenibilità.

Ryde ha innovato il mercato come la prima piattaforma di gestione delle consegne end-to-end al mondo. La dedizione alla creazione di un ambiente flessibile, equo e gratificante per i suoi motociclisti è sintomatica del suo continuo investimento nel promuovere sia la consegna dell’ultimo miglio che i diritti dei lavoratori indipendenti.

Sondaggi Index: nota metodologica

Allegata all’immagine.

