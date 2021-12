Super Pass: destinatari, durata e come ottenerlo. La guida rapida

Condividi su

La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al decreto legge che rafforza le misure anti-coronavirus. La grande novità è che soltanto le persone vaccinate o guarite potranno conseguire il “Super Pass”, che sarà valido in ogni luogo della penisola, a partire dal 6 dicembre.

E’ importante chiarire cosa cambia di fatto con la nuova certificazione verde, perché sono in arrivo novità in grado di influire molto su abitudini e spostamenti di milioni di italiani, e ci riferiamo in particolare a coloro che non hanno ancora fatto il vaccino.

Super Pass: nuove regole per contrastare l’aumento di casi di contagio

Come accennato, data da segnare sul calendario è lunedì 6 dicembre. Da quel giorno, in tutto il Paese, l’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà permesso esclusivamente a coloro i quali avranno la super certificazione.

Il Super Pass o Green pass rafforzato sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni e limiti in zona gialla e arancione. In ipotesi di passaggio in area arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono aver diritto i meri possessori di Super Pass.

Sul piano della durata della certificazione verde, le nuove norme dispongono che la durata di validità del documento sia ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

Super Pass: come ottenere il certificato ‘rafforzato’?

A partire da lunedì 6 dicembre, la certificazione verde subisce una sorta di sdoppiamento:

Green Pass rafforzato o Super Pass, emesso soltanto per le persone vaccinate o guarite;

Green Pass base, emesso a favore di chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

L’obbligo di munirsi di certificato – basta il Green Pass base – è inoltre allargato a ulteriori ambiti: servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale; alberghi e non solo. Ecco perché il certificato verde diventerà ancora più basilare per svolgere le attività quotidiane.

E’ possibile conseguire i Super Pass nella stessa maniera già prevista finora per certificazione verde, ma lo ribadiamo: saranno rilasciati esclusivamente alle persone vaccinate o guarite.

Per ottenere il documento, sono previsti vari canali, con o senza identità digitale, da usare in autonomia o con supporto. In particolare, il Super Pass è emesso dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile:

Attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico;

Via app;

Con Authcode;

Tramite il sito realizzato dal Governo;

Attraverso il supporto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o farmacie.

Infine, altra importante novità è l’estensione dell’obbligo di vaccino al personale delle scuole, alle forze dell’ordine (compresi i militari) e al personale amministrativo della sanità.

