Prezzo energia: nuova stangata a gennaio? Di quanto potrebbe aumentare

Prezzo energia: brutte notizie per le famiglie italiane. Senza un nuovo intervento da parte del Governo, a partire dal primo gennaio 2022, le bollette diventeranno ancora più salate. Secondo le ultime stime si potrebbero arrivare a spendere circa 1.200 euro all’anno in più per l’energia elettrica.

Prezzo energia: brutte notizie per le famiglie italiane. Senza il lancio di apposite contromisure da parte del governo, a partire dal primo gennaio 2022 potrebbe scattare un altro salatissimo aumento degli importi delle bollette. “Nel trimestre ottobre-dicembre 21, la tariffa del gas, fissata da Arera sulla base dei prezzi internazionali, è 0,95 euro al metro cubo. Ma dato l’andamento dei mercati, senza un intervento dello stato per calmierarlo, nel trimestre gennaio-marzo 2022 si arriverà a 1,40 euro” riferisce l’ultima indagine sul tema realizzata da Nomisma.

In pratica, stando alle ultime stime diffuse dalla società di ricerca, quelle del gas potrebbero aumentare addirittura del 50%. Più contenuto quello relativo alle bollette della luce (tra il 17% e il 25%): “oggi sui mercati internazionali l’elettricità si paga da 250 euro al megawattora a quasi 300. In passato ci sembrava tanto quando costava 40-50 euro” ha commentato il dato il Presidente di Nomisma Davide Tabarelli a margine della presentazione dell’indagine.

Circa 1.230 euro in più all’anno per l’energia

Prezzo energia: altre stime significative in merito al probabile aumento sono state diffuse dagli esperti di Consumerismo. L’associazione dei consumatori ha calcolato che per le bollette della luce e del gas i nuclei familiari italiani potrebbero spendere in media 3.368 euro nel 2022. Sostanzialmente, basandosi su queste previsioni, si può dire che una famiglia “tipo” potrebbe arrivare a spendere circa 1.230 euro in più su base annua per l’energia.

