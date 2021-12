Amazon: conviene oggi investire nelle azioni del colosso big tech?

Condividi su

Nonostante il buon momento attraversato dagli indici azionari statunitensi ed in particolare dal paniere dei titoli tecnologici -al momento è il benchmark che registra il maggior incremento rispetto ai massimi precedenti- di cui Amazon fa parte, la società guidata da Jeff Bezos non riesce a sviluppare spunti direzionali di medio e lungo periodo, al di fuori del canale laterale che compagna i prezzi da oltre un anno. Neanche i dati decisamente contrastanti, rilasciati nelle più recenti trimestrali -nella penultima sessione utili oltre le attese e ottime proiezioni, mentre nell’ultima sessione utili inferiori alle attese e proiezioni riviste al ribasso-, sono riusciti a smuovere il mood degli investitori, che continuano a mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti dell’azione.

In vista della conclusione del quarto trimestre, aumentano gli interrogativi sulla possibilità che il 2022 possa rappresentare per Amazon l’anno della svolta: difatti un’eventuale ripresa del formidabile cammino che ha tracciato il titolo nel pieno della crisi pandemica -per interrompersi bruscamente quando per le piazze finanziarie globali è iniziata una fase di normalizzazione– fa gola a tanti tra piccoli risparmiatori e trader.

Innanzitutto, è opportuno esaminare da vicino l’impostazione delle azioni Amazon sia sotto il profilo fondamentale sia sotto il profilo tecnico. Per quanto riguarda il core business dell’azienda inteso come piattaforma di e-commerce, le metriche di bilancio dovrebbero continuare a evidenziare buoni risultati, anche se meno positivi rispetto al recente passato a causa delle eliminazioni delle restrizioni, le quali dovrebbero spingere il commercio tradizionale. Come già evidenziato, la struttura di lungo periodo dei prezzi della stock è neutrale, mentre sul breve termine gli indicatori mostrano una buona intonazione.

Come investire in azioni Amazon con i broker online

Come sottolineato nella guida di Tradingonline.it, che spiega come investire in azioni Amazon, oltre ai canali tradizionali riconducibili alle attività di Banche e Poste su piazze di scambio regolamentate, si possono sottoscrivere i servizi dei broker online, intermediari che offrono una valida alternativa nelle soluzioni di investimento. L’apertura di un conto di questo tipo è molto semplice: è sufficiente che i risparmiatori accedano al sito ufficiale della società e concludano il processo di iscrizione, inserendo i dati personali ed inviando i documenti di identità; successivamente si può alimentare il deposito con un primo versamento che di norma è abbastanza contenuto. Il rilascio della piattaforma di trading non prevede alcun canone e tutte le funzionalità del TOL sono testabili mediante DEMO. Inoltre, in caso di architettura market maker, non sono applicate commissioni di negoziazione, sostituite dall’applicazione di uno spread bid-ask sul sottostante oggetto del trade.

Amazon: modalità operative attuabili con eToro

Fra le varie proposte oggi disponibili, eToro è di sicuro uno dei broker online più apprezzati sul mercato: la doppia modalità operativa per trattare le azioni, ed in particolare Amazon, permette infatti di costruire specifiche strategie di investimento, a seconda delle caratteristiche di ciascun risparmiatore. Fruendo dell’opzione Direct Market Access, nello specifico, un utente non ha difficoltà ad acquistare il titolo senza leverage e detenerlo in portafoglio per un orizzonte temporale molto lungo. Di contro, negoziando Amazon, attraverso la replica sintetica dei Contratti per Differenza, si possono sfruttare leva finanziaria e short selling, per trarre vantaggio dai trend al rialzo e al ribasso che si sviluppano su time frame molto veloci.

Naturalmente il punto di forza di eToro rimane il social trading, integrato nella piattaforma di investimento proprietaria. Questo network a tema finanziario offre una soluzione operativa a tutti quegli utenti sprovvisti di skills che permettano di costruire una strategia personale sul titolo Amazon: gli iscritti, infatti, hanno facoltà di visualizzare i trade condivisi da altri utenti e, una volta scelte le idee di investimento più interessanti, possono strutturare un modus operandi fatto su misura, che garantisce una diversificazione multi strategy, partendo dalle specifiche modalità di accesso al mercato.

