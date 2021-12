Condividi su

Sondaggi elettorali Swg, cresce ancora il Pd, il M5S scende al 15,1%

La tendenza appare chiara: secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg si conferma la fase positiva del Pd che rimane il primo partito, crescendo anzi di quattro decimali, e arrivando al 21,5%. Si tratta di una delle sue migliori percentuali dell’ultimo anno.

Questo avviene, tuttavia, a spese dei partiti alleati o della stessa area. Infatti si fa notare il calo di ben il 0,6% del Movimento 5 Stelle, che scende al 15,1%. Ci sono ora più di 6 punti tra le forze di Letta e di Conte. Giù anche Azione, ma solo del 0,2%. La formazione di Calenda non scende, così, sotto il 4%. Sempre nel campo largo del centrosinistra Sinistra Italiana e Articolo 1 si compensano, perdendo la prima e guadagnando la seconda lo 0,2%. Ora sono rispettivamente al 2,3% e al 2,2%. +0,2% anche per +Europa, all’1,9%.

Su solo di un decimale i Verdi, al 2,3%, mentre ne cede due Italia Viva, al 2,5%.

Nel centrodestra aumenta la distanza tra Fratelli d’Italia e la Lega. Il partito di Giorgia Meloni tiene il passo del Pd e cresce del 0,4%, andando al 19,8%, mentre quello di Salvini perde tre decimali, scendendo al 18,5%.

Progredisce del 0,3% Forza Italia, portandosi al 7,3%.

Sondaggi elettorali Swg, Conte è ancora il più apprezzato tra i leader di partito

Come altri istituti questa settimana anche Swg nei propri sondaggi elettorali si occupa anche del livello di fiducia nei leader politici. E misura quanti ne hanno in coloro che guidano i principali partiti italiani.

In testa rimane Giuseppe Conte, con un 39% di gradimento. Percentuale in netto calo rispetto a quando era premier, ma comunque superiore a quella della fiducia per esempio per Giorgia Meloni, che si ferma al 31%. O a quella per Letta, al 28%, ma in ascesa.

Solo il 25% poi dice di fidarsi molto o abbastanza di Salvini, e il 23% di Calenda. Ultimo tra questi Berlusconi, con il 19%

Giuseppe Conte risulta primo in questi sondaggi elettorali, in ogni categoria. Swg infatti chiede quale leader sia il migliore rispetto a diverse qualità e caratteristiche. L’ex premier in particola è apprezzato dal 46% come il più adatto ad affrontare la pandemia. Seconda in 4 casi su 6 è Giorgia Meloni, che raggiunge il 37% di gradimento nella domanda sul leader più sincero. Letta è invece in seconda posizione sull’autorevolezza internazionale (in cui con il 32% terzo si piazza Berlusconi) l’affidabilità.

Tuttavia secondo gli stessi sondaggi elettorali Conte risulta in declino per ben il 43% degli intervistati. Solo per il 23% è in ascesa. Mentre solo Giorgia Meloni vede la percentuale di coloro che la vedono in crescita, 41%, essere superiore di quella di quanti la scorgono in declino, 28%.

I due leader in peggior declino sono invece Salvini e Berlusconi, con il 60% e il 64% degli italiani che pensano che non abbiano un futuro

I sondaggi elettorali di Swg sono stati realizzati tra l’1 e il 3 dicembre su 800 soggetti con metodo Cati-Cami-Cawi

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it