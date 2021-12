Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia aggancia il Partito Democratico, bene Forza Italia

Fratelli d’Italia riaggancia il Pd negli ultimi sondaggi Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna mezzo punto e si porta al 20,4%. Ora le due forze di vertice hanno un vantaggio di due punti sulla Lega, data in leggera crescita al 18,4%. Il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto percentuale di consenso attestandosi al 15,4%. Buon momento per Forza Italia che cresce di quasi un punto all’8,5%. Azione di Calenda cede tre decimi e scivola al 3,4%. Italia Viva è al 2,5%, seguono a stretto giro Sinistra Italiana al 2%, Verdi all’1,9%, Articolo 1 – Mdp all’1,8% e +Europa all’1,6%. Ancora alta la quota di astenuti e indecisi sondata al 43,1%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: corsa al Quirinale, sorpresa Berlusconi

A sorpresa, un italiano su cinque vedrebbe di buon occhio Silvio Berlusconi come prossimo presidente della Repubblica. Chi riceve più preferenze è però il premier Draghi, indicato come potenziale successore di Mattarella dal 28% degli intervistati. Terza la ministra della Giustizia Marta Cartabia (10%), seguita dal commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni (5%). Infine i sondaggi Tecnè danno il gradimento di Draghi in calo al 64% mentre quello nel governo è in risalita al 54%.

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Campione di 1.000 casi [Totale contatti: 6.989 (100%) – rispondenti: 1.000 (14,3%) – rifiuti/sostituzioni: 5.989 (85,7%)]. Metodo raccolta delle informazioni

cati-cawi.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it