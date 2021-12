Condividi su

Sondaggi politici Swg, per gli italiani la tecnologia sta portando a sempre maggiore controllo sociale

Non sembra essere completamente positiva l’opinione che gli italiani hanno della tecnologia, a quanto emerge dalle risposte alla domande post da Swg all’interno dei suoi ultimi sondaggi politici. Per il 55%, infatti, accresce il controllo sui cittadini, e solo per il 23% aumenta la libertà

Persino il 44% dei più giovani, i millennial e i ragazzi della Generazione Z, la pensano in questo modo, cui si aggiunge il 51% della Generazione X e ben il 63% dei Baby Boomers.

Per esempio, poi, per il 46% gli algoritmi predittivi dei nostri gusti rappresentano una forma di violazione dei diritti umani. Il 41% pensa lo stesso della competizione tra siti per catturare la nostra attenzione.

Al contrario sono visti con favore dal 41% i sistemi di autenticazione tramite identità digitale e le indagini sui contenuti online da parte delle forze dell’ordine. Abbastanza bene anche la didattica a distanza, che pure in generale gli italiani avevano bocciato lo scorso anno. Sono più le opinioni positive di quelle negative, e lo stesso avviene anche per la possibilità da parte dei social di censurare contenuti

Sondaggi politici Swg, è la privacy ad essere maggiormente in pericolo con la rivoluzione digitale

Vi è, in base agli stessi sondaggi politici, un pericolo di vulnus alla privacy secondo il 49% degli intervistati, che vede l’innovazione tecnologica avere un impatto negativo su questo ambito. Mentre negli altri l’influenza sembra essere giudicata soprattutto positiva. Per esempio sulla possibilità di muoversi liberamente, per il 63%, o di ricevere una buona istruzione, secondo il 64%.

Per il 59%, poi, la tecnologia può aiutare a parlare ed esprimersi liberamente, contribuendo, quindi, a un maggior pluralismo in Italia.

Questi sondaggi politici di Swg sono stati realizzati tra l’1 e il 3 dicembre 2021, e sono stati effettuati con metodo Cati-Cami-Cawi, su 800 soggetti

