Shiba Inu potrebbe raggiungere 1$ nel 2022?

Condividi su

Dopo un aumento del 65.200.000% nel 2021, SHIB ha bisogno “solo” di un aumento aggiuntivo del 2.100.000% per raggiungere 1$.

Mancano ormai pochi giorni alla fine di questo 2021, e sembra proprio che assisteremo a un altro anno in cui le criptovalute supereranno facilmente il mercato azionario.

Da parte sua, il benchmark dell’indice S&P 500 ha facilmente superato i suoi guadagni medi annui storici. Alla chiusura del mercato del 29 novembre, l’indice ampiamente seguito è cresciuto di quasi il 24% dall’inizio dell’anno. Per un certo senso, l’S&P 500 ha registrato un rendimento totale medio, inclusi i dividendi pagati, di poco più dell’11% dall’inizio del 1980.

Ma i guadagni per le valute digitali sono stati ancora più robusti. Dopo aver iniziato l’anno con una capitalizzazione di mercato aggregata di circa 774 miliardi di dollari, il valore totale di tutte le criptovalute il 29 novembre è stato di 2,57 trilioni di dollari. Questo è un aumento del 232%.

Sebbene i “Big Two” – Bitcoin (CRYPTO:BTC) ed Ethereum (CRYPTO:ETH) – siano responsabili della maggior parte di questo aumento nominale, il ritorno sbalorditivo dell’anno va senza dubbio ai token canini.

SHIB potrebbe raggiungere 1$ per token nel 2022?

Un guadagno da inizio anno di oltre il 65.200.000% è incredibile. È ancora più strano pensare che, il 27 ottobre, quando SHIB ha raggiunto il massimo intraday di tutti i tempi, è salito di oltre il 121.000.000%. Ma l’autoproclamato “SHIBArmy” crede che potrebbe andare ancora più in alto.

Su Twitter, Reddit e YouTube se ne parla molto: vi è la convinzione che SHIB possa raggiungere 1$ per token. In termini percentuali, stiamo parlando di SHIB che guadagna circa 2.099,417% dal momento in cui scriviamo. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi dopo aver fornito un rendimento del 65.200.000% da inizio anno, ma la possibilità realistica che SHIB faccia una corsa a 1$ è zero. Non 1 su un milione o 1 su 10 miliardi. È zero. Tuttavia, si può sempre negoziare le Big Two su Bitcoin Prime per ottenere un buon rendimento a lungo termine.

Partiamo dalla logistica del valore di mercato. Può essere facile nello spazio crittografico perdersi nell’idea di monete dal prezzo microscopico e grandi guadagni. Questo per dire che è psicologicamente attraente dal punto di vista degli investimenti possedere milioni o potenzialmente miliardi di token e credere che sarebbe considerevolmente più facile per una moneta raddoppiare da, diciamo, 0,00002$ a 0,00004$ di quanto sarebbe per una valuta digitale passare da 20$ a 40$.

Una capitalizzazione di mercato più grande di quella degli USA!

In percentuale, la mossa è la stessa, ma gli investitori spesso (erroneamente) credono che il titolo a basso prezzo abbia maggiori possibilità di raddoppiare. È la stessa premessa che incoraggia i nuovi investitori a inseguire i penny stock, il che spesso li porta a bruciarsi.

Ipoteticamente parlando, se Shiba Inu dovesse raggiungere 1 dollaro, i 549,05 trilioni di token SHIB in circolazione gli darebbero una capitalizzazione di mercato di… 549,05 trilioni di dollari. Per dare un senso a questi numeri, la più grande società quotata in borsa del pianeta è Apple, con una capitalizzazione di mercato di 2,63 trilioni di dollari. In termini di paesi, gli Stati Uniti dovrebbero guidare il mondo con quasi 22,7 trilioni di dollari di prodotto interno lordo (PIL) globale nel 2021. A 1$, Shiba Inu avrebbe una valutazione sei volte superiore al PIL globale stimato quest’anno. Non succederà MAI.

Inoltre, poiché le criptovalute diventano più grandi e più ampiamente conosciute, le opzioni di trading sui derivati ​​diventano più comuni. Ad esempio, Bitcoin ha il monitoraggio di fondi e futures che gli investitori possono scambiare con gli exchange di criptovalute. Il problema dei derivati ​​è che consentono a grandi somme di denaro di scommettere più facilmente contro le valute digitali. Se Shiba Inu usa in qualche modo il suo ronzio, clamore e FOMO sui social media per salire di livello, le grandi scommesse contro di esso quasi sicuramente lo schiaccerebbero ben prima che si avvicini a 1$.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it