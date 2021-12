Condividi su

Sondaggi Bidimedia: con proporzionale solo 6 partiti in Parlamento

In una recente analisi pubblicata il 22 dicembre, l’istituto Bidimedia ha ipotizzato tre scenari di voto, uno con legge elettorale proporzionale e due con Rosatellum ma con due possibili coalizioni. In caso di votazione con un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, a finire in Parlamento sarebbero solo sei partiti. Oltre al Pd, primo col 22,6% dei consensi, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ci sarebbe la potenziale lista unica Azione-+Europa sondata al 5,6%. Rimarrebbero fuori invece Verdi e un’altra ipotetica lista centrista composta da Cambiamo e Italia Viva data al 2,3%.

Sondaggi Bidimedia: gli scenari con il Rosatellum

Nel primo scenario con sistema di voto Rosatellum, Bidimedia mette a confronto centrodestra, centrosinistra e centro liberale. In questo caso la coalizione composta da Lega, Fdi e Forza Italia risulterebbe vincente con il 45,2% dei consensi contro il 42,4% dell’alleanza progressista formata da Pd, M5S e Sinistra. Il centro liberale invece raccoglierebbe il 7,3%. Nell’altro scenario sempre con Rosatellum, parte del centro – con la sola esclusione di Italia Via – fa parte dell’alleanza di centrosinistra. In questo caso la battaglia si farebbe più serrata con il centrodestra avanti appena tre decimi sulla compagine avversaria (46,9% contro 46,3%).

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, area geografica e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. 2391 intervistati, di cui 1800 da panel (su 6000 contatti totali). Margine d’errore +/- 2% per una percentuale stimata del 50%. Metodo raccolta delle informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel / CAWI (75% – 25%).

