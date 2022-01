Tutte le mosse da giocare per tifosi ottimisti

Condividi su

Milanisti di tutta Italia e magari anche del Mondo, cosa ci può mai far provare le stesse emozioni che ci dà il calcio?

Quella magia che ci trasporta per 90 minuti in un’esperienza che unisce tutti e ci fa diventare parte di qualcosa di più grande di noi, ce la può dare solo il calcio.

Il Milan poi non ha disatteso le alte aspettative che si avevano sull’andamento del suo campionato.

Il calendario risulta abbastanza bilanciato; ad ore 12 incontriamo il Sassuolo che come squadra da metà classifica può dare problemi, ma che bisogna battere se si punta al titolo. Poi troviamo il Genoa, terzultimo, che non si sa dove andrà a parare dati i suoi problemi di costruzione della squadra e di conduzione della stagione. Si è salvata in corner ed ora ch c’è stato un cambio generale di allenatore, società e dirigenza, si trova in una situazione ancora da definirsi e difficilmente sarà un grande ostacolo per il Milan.

Interessante inoltre notare come nella 18esima giornata ci aspetti il Napoli, il quale ha terminato la sua serie ininterrotta di vittorie venendo battuta dall’Inter e che deve rinunciare ad un paio di uomini importanti come Osimhen ,per un periodo di almeno un paio di mesi, e il mediano rivelazione di questo girone di andata Zambo Anguissa, che potrebbe però rientrare in tempo per la partita con il Milan.

È anche vero che in Champions la squadra rossonera è la più in difficoltà del suo girone con solo 1 punto in 4 partite, ma siamo ancora in ballo quindi balliamo: non è da escludere che il Milan possa rimanere aggrappato alla qualificazione fino all’ultima giornata.

Quando tifare per una squadra significa anche mettersi in gioco

