Sondaggi politici Swg, il 66% è d’accordo con l’obbligo vaccinale per gli over 50

Gli ultimi sondaggi politici di Swg non potevano non occuparsi del tema dell’obbligo vaccinale e più in generale del Covid.

L’istituto di Trieste, infatti, ha chiesto agli intervistati un’opinione sull’obbligo varato dal governo per chi ha più di 50 anni. Il 66% è a favore, e solo il 25% in disaccordo. Ancora di più, il 715, approva l’obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori over 50.

Sulle restrizioni in generale per quasi metà degli italiani, il 49% le misure attuali sono insufficienti, dovrebbero essere più stringenti. La pensa così in particolare il 54% di chi è vaccinato, il 57% degli anziani, il 59% di chi vive al Sud.

Per il 27% sono invece adeguate alla situazione e solo per il 16% sono eccessive. Tra costoro il 79% dei non vaccinati, oltre al 24% dei 35-44enni e dei residenti al Nord Est

Sondaggi politici Swg, per il 56% ci si deve abituare a convivere con il virus

Le vacanze di Natale sono passate da poco e in questi sondaggi politici è presenta anche una domanda su queste, su come sono state trascorse. Quasi metà, il 48%, le ha passate quasi sempre in casa senza vedere molte persone, ma tutto sommato bene. Per il 7% sono andate molto bene, ha socializzato come gli altri anni. Tale percentuale sale al 17% tra i non vaccinati, mentre il 22% le ha trascorse abbastanza bene, anche se facendo meno cose rispetto al passato.

Solo il 16% esprime un sentiment negativo, perché non ha visto molte persone. Il 7%, che diventa il 17% tra i non vaccinati, ha trascorso queste feste molto male.

Nel complesso il 56% degli italiani pensa che quest’anno ci si dovrà abituare a convivere con il virus, adeguando gli stili di vita, ma vi è un 36% che pensa che si debba cercare di debellare definitivamente il Covid, con misure stringenti.

Il 57% secondo tali sondaggi politici pensa che la pandemia proseguirà, anche se con un’intensità minore, e che non si tornerà totalmente alla normalità. Per il 20% sarà anzi forte e pervasiva. Solo l’11% ritiene che finirà tutto

Questi sondaggi politici sono stati realizzati tra il 5 e il 7 gennaio su 800 soggetti con metodo Cati-Cami-Cawi

