Sondaggi Euromedia: lotta a Omicron, misure governo poco chiare per 60,7% italiani

Le ultime indicazioni del governo uscite dall’ultimo decreto del 5 gennaio relativo all’emergenza Omicron non sono chiare. A dirlo è il 60,7% degli italiani secondo i sondaggi Euromedia realizzati per La Stampa. Nonostante ciò, il 53,8% degli intervistati afferma di condividere le ultime disposizioni dell’esecutivo per arginare la pandemia Covid-19. Sette su dieci affermano di essere d’accordo con la misura che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50. Con i contagi in aumento, il 31,6% degli italiani ritiene che la priorità su cui dovrebbe concentrarsi ora il governo sia salute e contrasto alla pandemia. Seguono lavoro e disoccupazione (19,3%), ripresa economica (16,9%) e riduzione delle tasse (11,0%).

Sondaggi Euromedia: le intenzioni di voto ai partiti

Il Pd inizia il nuovo rimanendo la prima forza politica del Paese col 21,5% dei consensi. La Lega è seconda al 18,9% seguita a stretto giro da Fratelli d’Italia al 18,5%. Il Movimento 5 Stelle è al 14,8% mentre Forza Italia è all’8,8%. Azione col 4,4% è l’ultimo partito ad essere sopra la soglia di sbarramento del 3%. Sotto si trovano MDP-Articolo 1 al 2,3%, Italia Viva al 2,2%, +Europa al 2%, Verdi all’1,7% e Sinistra Italiana all’1,5%. La quota di indecisi e astenuti è stimata al 34,5%

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

