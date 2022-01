Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: come funzionerà il voto? Le regole

Elezioni Presidente della Repubblica: rese note le regole anti-contagio con cui si svolgeranno le votazioni a partire da lunedì 24 gennaio 2022. Una sola votazione al giorno, riduzione del numero dei votanti in aula contemporaneamente, via i tradizionali “catafalchi”: le regole cambiano anche per il giuramento.

Elezioni Presidente della Repubblica: le votazioni per scegliere il successore di Sergio Mattarella al Colle terranno conto, come era facile aspettarsi, dei tempi di epidemia che sta vivendo il paese. In queste ore sono state rese note le regole anti-contagio che saranno osservate nel corso dell’elezioni del prossimo Capo dello Stato che partiranno da lunedì 24 gennaio 2022.

Innanzitutto si terrà una sola chiamata al giorno, in secondo luogo, verranno chiamati a esprimere la propria preferenza 50 votanti alla volta (quindi ogni tranche avrà a disposizione una decina di minuti circa per esprimere il proprio voto: comprendendo anche lo spoglio, l’esito della prima votazione dovrebbe arrivare dopo più o meno 5 ore dall’inizio).

Via i “tradizionali” catafalchi

Elezioni Presidente della Repubblica: una delle novità principali per quanto riguarda il voto del prossimo inquilino del Quirinale, sicuramente la più simbolica, la sostituzione dei tradizionali “catafalchi”, cioè le cabine elettorali che garantiscono la segretezza del voto ai “grandi elettori”, con delle cabine munite di sistema di ricambio aria.

In ottica anti-contagio cambiano anche le regole per quanto riguarda il giuramento del prossimo Capo dello Stato: gli oltre mille grandi elettori potranno assistere ma dovranno obbligatoriamente sottoporsi a un test del tampone prima di accedere alla Camera (non è previsto l’ingresso di esterni). Quindi, la seduta terminerà dopo il discorso di insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, che sarà l’unico a parlare (durata prevista per l’importante appuntamento 60 minuti al massimo).

