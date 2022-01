Sondaggi politici Emg, il 48% degli italiani vuole un Mattarella bis o Draghi al Quirinale

Condividi su

Sondaggi politici Emg, gran parte degli italiani vuole un Mattarella bis o Draghi al Quirinale

I primi sondaggi politici di Emg dell’anno non possono non occuparsi della corsa al Quirinale che ogni giorno di più entra nel vivo.

Secondo l’istituto di Masia oggi quasi metà degli italiani, il 48%, vorrebbe un secondo mandato di Mattarella, nonostante l’attuale inquilino del Colle più alto abbia ripetuto più volta la propria indisponibilità, oppure l’elezione del premier Draghi.

Nello specifico il 27% è per la prima soluzione, il 21% per la seconda. E in entrambi i casi le percentuali sono in aumento dell’1%.

Berlusconi è terzo con il 16%, in aumento del 2%, seguito da Cartabia, con l’85, anch’ella in progresso di due punti.

Poco il consenso raccolto da Moratti e Casini, 35, e Amato, 2%.

Il 16% indica genericamente un’altra personalità.

Le altre domande di questi sondaggi politici riguardano inevitabilmente la pandemia. Per il 36% degli italiani le ultime misure varate per combatterla sono adeguate, ma una percentuale analoga le giudica insufficienti. Solo pe ril 19%, invece, sono eccessive.

Sondaggi politici Emg, per il 65% le restrizioni dovrebbero riguardare tutti

Riguardo all’obbligo vaccinale, da poco stabilito per gli over 50, secondo il 65% degli intervistati dovrebbe invece valere per tutti. Solo l’8% è d’accordo con il riservarlo solo ai più anziani. Mentre per il 20% non vi dovrebbe essere alcun obbligo per nessuno.

Il tema che genera più controversie è quello riguardante la scuola. Le polemiche sulle lezioni in presenza o sull’uso della Dad (didattica a distanza) hanno coinvolto sia le istituzioni che il pubblico. Secondo i sondaggi politici di Emg il 42% è a favore di un ritorno sui banchi, mentre il 40% no, non vi è quindi un grande accordo, e il 18% afferma di essere indeciso o non vuole rispondere

Questi sondaggi politici sono stati realizzati l’11 gennaio su un panel telematico di 1.432 soggetti

