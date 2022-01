Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: una guida veloce alle votazioni

Elezioni Presidente della Repubblica: quando terminerà effettivamente il mandato dell’uscente Sergio Mattarella? Come è composto il corpo dei cosiddetti “grandi elettori”? Quanti voti servono per essere eletti al Colle? Come si svolgono le votazioni scrutinio dopo scrutinio? Una guida veloce.

Sondaggi Tp: futuro Draghi, il 39,1% degli italiani non lo vuole nè a Palazzo Chigi nè al Quirinale

Elezioni Presidente della Repubblica: chi elegge il Capo dello Stato?

Elezioni Presidente della Repubblica: si terranno a partire da lunedì 24 gennaio 2022 (ore 15) ma il mandato di Sergio Mattarella scade effettivamente il 3 febbraio 2022. Eletto il 31 gennaio 2015 (al quarto scrutinio con 665 voti) il suo settennato è cominciato ufficialmente il giorno del giuramento (appunto il 3 febbraio 2015).

Per eleggere il suo successore si riunirà il Parlamento in seduta comune (630 deputati più 321 senatori, compresi quelli a vita); ai parlamentari si uniranno 85 delegati delle regioni: ogni consiglio regionale nomina 3 delegati (2 della maggioranza e uno della minoranza in consiglio), solo la Valle D’Aosta ne nomina uno. In totale, quindi, i “grandi elettori” saranno 1.009 (i presidenti di Camera e Senato non partecipano al voto).

Come si svolgerà il voto?

Elezioni Presidente della Repubblica: anche se le operazioni di voto verranno segnate dalle regole anti-contagio, non cambia nulla rispetto a quanto previsto dalla Costituzione per eleggere il Capo dello Stato. Quindi, il voto dei “grandi elettori” sarà a scrutinio segreto, perché si venga eletti (requisito fondamentale, oltre al godimento dei diritti civili e politici, l’aver compiuto 50 anni) nel corso dei primi 3 scrutini servirà la maggioranza qualificata dell’assemblea (cioè 673 voti su 1.009). Invece, dal quarto scrutinio in poi basterà la maggioranza assoluta: 505 elettori su 1.009.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it