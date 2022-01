Sondaggi politici Swg, la maggioranza dei genitori è a favore della Dad alle superiori

Condividi su

Sondaggi politici Swg, la maggioranza dei genitori è a favore della Dad

Quello della Dad (didattica a distanza) è un tema caldissimo in questo momento, che provoca spaccature nella politica e nella società.

Anche gli ultimi sondaggi politici di Swg se ne sono occupati, e le risposte date dagli italiani forse appaiono sorprendenti. A quanto risulta, infatti, gran parte dei genitori sono a favore della didattica a distanza, perlomeno alle superiori.

Il 21% di chi ha figli alle materne, alle elementari e alle medie ritiene giusto che si faccia la Dad ovunque, il 20% solo alle medie e alle superiori e il 9% solamente alle superiori. Il 40%, invece, vuole sempre la didattica in presenza.

Tra chi ha invece figli più grandi il favore per la Dad aumenta, e raggiunge il 68%. Tanti sono quelli che vorrebbero che i propri rimanessero a studiare a casa.

Più contrari sono invece coloro che non hanno pargoli in età scolare Tra questi, però, vi sono anche più indecisi, il 15%.

In ogni caso vi è coscienza delle difficoltà che crea la Dad. Per il 25% dei genitori queste sono serie, in effetti. Valore che aumenta al 40% se parliamo dei residenti del Sud.

La maggioranza relativa, il 43%, pensa che però le difficoltà siano piccole, mentre il 32% in realtà non ne vede.

Tra chi si lamenta il principale problema è il fatto che i figli rimangono indietro nel programma, mentre per il 34% c’è il tema della mancanza di tempo per seguirli ed aiutarli

Sondaggi politici Swg, per il 67% il Super Green Pass nella scuola è giusto

Le altre domande di questi sondaggi politici vertono sulla gestione della pandemia e dei contagi, sempre nel mondo della scuola.

Riguardo al Super Green Pass, per esempio, per due terzi degli italiani è stato giusto imporre il Super Green Pass al personale docente e non docente, nonostante i problemi di carenza di personale che ci sono da sempre in questo ambito.

Solo per il 19%, che diventa 27% al Nord Est, è sbagliato.

La maggioranza dei genitori, il 53%, poi, esprime un voto positivo sulla gestione di contagi, delle quarantene, della comunicazione con le famiglie fatta dalla scuola dei figli. Solo per il 26% il giudizio è negativo, mentre per il 21% è sufficiente. Quelli di questi sondaggi elettorali sembrano, in effetti, dati particolarmente positivi per la scuola italiana in questo frangente, e forse anche un po’ inaspettati.

I sondaggi politici di Swg sono stati realizzati tra il 12 e il 14 gennaio su un campione di 800 soggetti con metodo Cati-Cami-Cawi

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it